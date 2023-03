Así son los nuevos radares térmicos y las multas que impondrán

Los radares son un elemento con el que todos los conductores están cada vez mas familiarizados, los destinados al control de velocidad son cada día más habituales en las carreteras.

Sin embargo, estos radares de velocidad ya no son los únicos de los cuales los conductores deben preocuparse. Los radares de ruido, para controlar los niveles de sonido y los radares de emisiones ya se han estado probando en España en los últimos tiempos .A estos sistemas de control, ahora se le añaden los nuevos radares térmicos.

Estos nuevos radares que ya están probándose en Francia y que, seguramente lleguen próximamente al resto de países de Europa, tienen el objetivo de controlar el número de personas que van dentro de un vehículo. Este sistema de medición se esta usando para los carriles de alta ocupación, los carriles VAO en España, los cuales están destinados a vehículos con más de dos pasajeros y tiene el objetivo de incentivar a los conductores a usar más el transporte público en lugar del vehículo privado.

En España, a pesar de la DGT aún no ha empezado a usarlos, es muy probable que no tarde en hacerlo ya que estos radares permitiría servir de control para lo que seria una infracción grave del artículo 76. C de la Ley de Seguridad Vial y Tráfico. El incumplimiento de esta normativa esta sancionada con una multa de 200€ pero no conlleva pérdida de puntos.