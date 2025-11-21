Adrián Barbón interrumpe su agenda en Salamanca y se desplaza hasta Cangas del Narcea por el derrumbe en la mina de Vega de Rengos Como consecuencia, tres mineros se han quedado atrapados en su interior

La Gaceta Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:01

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha interrumpido de manera urgente su participación en la IV Escuela de Gobierno del PSOE en Salamanca este viernes tras conocerse el derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde tres trabajadores han quedado atrapados. Según fuentes oficiales, Barbón ha decidido desplazarse inmediatamente a Asturias para interesarse personalmente por la situación de los mineros afectados y supervisar las operaciones de rescate. Esta decisión implica que el presidente no intervendrá en el acto 'Atrévete al cambio en Castilla y León. Quedarse es futuro'.

El accidente en la mina ha movilizado de inmediato a efectivos de bomberos, helicópteros medicalizados y la Brigada Central de Salvamento Minero, que trabajan junto a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para garantizar la seguridad de los trabajadores atrapados.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se encuentran en el lugar del incidente coordinando las labores de rescate hasta la llegada de Barbón. Este suceso llega en un momento delicado para la minería asturiana, tras los recientes accidentes y denuncias de la Brigada de Salvamento Minero por falta de recursos y condiciones laborales.