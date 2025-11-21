Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta de los trabajadores de la mina de Vega de Rengos en Oviedo del pasado mes de mayo. E. P.

Al menos dos mineros quedan atrapados en el interior de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, tras un accidente

La Brigada de Salvamento Minero, junto a Bomberos, SAMU, UVI Móvil y Guardia Civil, trabaja en el rescate tras perderse la comunicación con los afectados; la explotación, gestionada por TyC Narcea, había reanudado su actividad en junio tras un cierre provisional

E. P.

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Al menos dos personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), y se ha perdido la comunicación con los afectados, según los primeros datos de Europa Press.

La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado al lugar en helicóptero, mientras que Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil también colaboran en la operación de rescate.

La mina es gestionada por la empresa TyC Narcea y su actividad se paralizó a principios de abril tras un accidente en la mina de Cerredo (Degaña), ocurrido el 31 de marzo, que dejó cinco mineros fallecidos y cuatro heridos.

El 6 de abril, la Dirección General de Minas suspendió provisionalmente el Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para verificar que los trabajos se ajustaban al permiso otorgado, lo que provocó protestas de los trabajadores en Oviedo. Tras comprobar el cumplimiento de los requisitos, la Consejería autorizó el 5 de junio la vuelta al trabajo de los 70 empleados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera boda de un salmantino, con más de 36 años
  2. 2 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  3. 3 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  4. 4 Multa ejemplar por una pintada en Salesas
  5. 5 «La burocracia echa a los jóvenes del campo, te piden diez papeles y cuando los entregas...»
  6. 6 El truco de José Andrés que revoluciona la tortilla de toda la vida: «Nos hemos perdido algo glorioso»
  7. 7 El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves deja un jugoso premio en un pueblo de Castilla y León
  8. 8 La Junta estudia la compra de los dos colegios de la antigua Caja Duero
  9. 9 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  10. 10 Rescatan a un hombre de 78 años desorientado durante un paseo en el monte de Miranda del Castañar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Al menos dos mineros quedan atrapados en el interior de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, tras un accidente

Al menos dos mineros quedan atrapados en el interior de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, tras un accidente