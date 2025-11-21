Al menos dos mineros quedan atrapados en el interior de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, tras un accidente La Brigada de Salvamento Minero, junto a Bomberos, SAMU, UVI Móvil y Guardia Civil, trabaja en el rescate tras perderse la comunicación con los afectados; la explotación, gestionada por TyC Narcea, había reanudado su actividad en junio tras un cierre provisional

Protesta de los trabajadores de la mina de Vega de Rengos en Oviedo del pasado mes de mayo.

E. P. Oviedo Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:50

Al menos dos personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), y se ha perdido la comunicación con los afectados, según los primeros datos de Europa Press.

La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado al lugar en helicóptero, mientras que Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil también colaboran en la operación de rescate.

La mina es gestionada por la empresa TyC Narcea y su actividad se paralizó a principios de abril tras un accidente en la mina de Cerredo (Degaña), ocurrido el 31 de marzo, que dejó cinco mineros fallecidos y cuatro heridos.

El 6 de abril, la Dirección General de Minas suspendió provisionalmente el Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para verificar que los trabajos se ajustaban al permiso otorgado, lo que provocó protestas de los trabajadores en Oviedo. Tras comprobar el cumplimiento de los requisitos, la Consejería autorizó el 5 de junio la vuelta al trabajo de los 70 empleados.