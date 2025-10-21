Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos. E.P.

Ábalos asegura que no pagó 20.000 euros en negro por un local ubicado debajo de su vivienda, como le acusa Aldama

«Pues por supuesto que no», ha respondido el también exsecretario de Organización del PSOE en declaraciones a 'Antena 3'

E.P.

Martes, 21 de octubre 2025, 11:46

Comenta

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado que no pagó 20.000 euros en negro por un local situado debajo de su vivienda en València, tal y como le ha acusado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama.

«Pues por supuesto que no», ha respondido el también exsecretario de Organización del PSOE en declaraciones a 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado sobre si es cierta la acusación que le hizo Aldama anoche en una entrevista en 'Telemadrid'.

El empresario detalló un documento, que habría elevado al Tribunal Supremo, y en el que se demostraría, según su versión, que dicho local --de unos 174 metros cuadrados-- se pagó «gran parte» con dinero en efectivo procedente de comisiones.

Aldama relató que la UCO incautó el contrato donde se detalla «muy claramente» un precio de 110.000 euros por ese local y en el que solo se registra «un cheque bancario de 50.000 euros».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  5. 5 Una mujer y un menor, heridos en una colisión por alcance en la glorieta de la SA-20
  6. 6 Reapertura del Helmántico: plazo de 48 horas para tener el certificado OCA
  7. 7 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  8. 8 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
  10. 10 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ábalos asegura que no pagó 20.000 euros en negro por un local ubicado debajo de su vivienda, como le acusa Aldama

Ábalos asegura que no pagó 20.000 euros en negro por un local ubicado debajo de su vivienda, como le acusa Aldama