Ábalos asegura que no pagó 20.000 euros en negro por un local ubicado debajo de su vivienda, como le acusa Aldama

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado que no pagó 20.000 euros en negro por un local situado debajo de su vivienda en València, tal y como le ha acusado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama.

«Pues por supuesto que no», ha respondido el también exsecretario de Organización del PSOE en declaraciones a 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado sobre si es cierta la acusación que le hizo Aldama anoche en una entrevista en 'Telemadrid'.

El empresario detalló un documento, que habría elevado al Tribunal Supremo, y en el que se demostraría, según su versión, que dicho local --de unos 174 metros cuadrados-- se pagó «gran parte» con dinero en efectivo procedente de comisiones.

Aldama relató que la UCO incautó el contrato donde se detalla «muy claramente» un precio de 110.000 euros por ese local y en el que solo se registra «un cheque bancario de 50.000 euros».