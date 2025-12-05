Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. E. P.

Maduro aplaude el encuentro entre Petro y un grupo de opositores venezolanos para abordar los ataques de Estados Unidos

La reunión buscó avanzar en un acuerdo democrático para Venezuela, con elogios del presidente venezolano a su homólogo colombiano

E. P.

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:39

Comenta

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respaldado el encuentro entre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y un grupo de opositores venezolanos en Cúcuta, Norte de Santander, donde se abordó la violencia de Estados Unidos y los recientes ataques en el Caribe.

En su programa 'Maduro Live de Repente', el mandatario calificó la reunión como una «excelente noticia» y felicitó a los opositores que participaron. Destacó también el compromiso de Petro con la soberanía sudamericana y la «refundación de la Gran Colombia», asegurando que Venezuela estará presente para garantizar la paz y la soberanía de la región.

Por su parte, Petro expresó en redes sociales su rechazo a la violencia contra Venezuela y manifestó su apoyo a un «acuerdo democrático nacional» que ponga fin a la situación del país ante lo que calificó como amenazas imperialistas.

El presidente colombiano detalló que se reunió con fuerzas sociales, empresariales y obreras venezolanas interesadas en «rechazar toda forma de violencia» y promover un proceso de acuerdo democrático en su país.

