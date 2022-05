El Papa revela que Orbán le contó que Rusia quiere acabar con la guerra el 9 de mayo

El Papa ha desvelado en una entrevista a ‘Il Corriere della Sera’ que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, le contó el pasado 21 de abril durante su reunión en el Vaticano que “los rusos tienen un plan, que todo acabará el 9 de mayo”. “Espero que sea así, para que se pueda entender también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbass, es Crimea, es Odessa, le quita el puerto del Mar Negro a Ucrania, es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra”, enfatiza.

Francisco explica también que ha mostrado al Gobierno del Kremlin su disponibilidad para viajar a Moscú y reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque de momento no ha obtenido respuesta. En todo caso, asegura que la Santa Sede sigue “insistiendo” para organizar un viaje a Rusia, aunque teme que “Putin no pueda ni quiera asistir a esta reunión en este momento”. “¿Cómo no detener semejante brutalidad? Hace 25 años vivimos lo mismo en Ruanda”, manifiesta.

El Papa recuerda que el primer día de la invasión a Ucrania llamó por teléfono al presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, y decidió visitar en paralelo la embajada de Rusia. “Quería hacer un gesto claro que todo el mundo pudiera ver y por eso me dirigí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran (la situación), y les dije ‘por favor, basta’”, rememora. No obstante, señala que la última vez que habló con Putin fue en diciembre, cuando cumplió 85 años.