Donald Trump se entrega a la Justicia: “Me parece irreal, me van a arrestar”

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha llegado ya al tribunal de distrito de Manhattan, en Nueva York, donde espera ahora bajo arresto a que se produzca la lectura de cargos que se le imputan por el presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

Apenas diez minutos después de abandonar la torre Trump, un rascacielos de su propiedad ubicado en pleno centro de la isla de Manhattan, el exmandatario ha llegado a la sede del tribunal, donde también se ubica la oficina del fiscal de distrito, Alvin Bragg.

Durante su trayecto hacia el tribunal, escoltado por una comitiva de agentes de seguridad, Trump ha aprovechado para lanzar una breve publicación en su perfil oficial de Truth Social, la red social de su propiedad, donde ha mostrado su asombro por el proceso que está viviendo.

“De camino a Lower Manhattan, la sede del tribunal. Me parece irreal: me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. MAGA (siglas de ‘Make America Great Again’)”, ha manifestado el expresidente.

Al llegar al tribunal de Manhattan, Trump ha bajado del vehículo en el que se ha desplazado y se ha detenido unos instantes antes de entrar al edificio para saludar a los curiosos que, en la lejanía, se reunían a la espera de ver un hecho histórico.

Ahora está previsto que se le tomen muestras de sus huellas dactilares como parte del proceso de arresto, aunque aún no está claro si se le hará la tradicional fotografía de prontuario. A continuación, será conducido a una sala donde será procesado a partir de las 14.15 horas (seis horas más en la España peninsular).

Sin embargo, no está previsto que el expresidente sea esposado después de su arresto, ya que permanecerá bajo protección constante de las fuerzas del orden, según adelanta la cadena estadounidense de noticias CNN.

Trump fue imputado la semana pasada por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.