Adolf Hitler Uunona, el político que ‘ha arrasado’ en las elecciones de Ompundja

Se llama igual que el dictador alemán nazi pero sus objetivos son muy diferentes. Adolf Hitler Uunona, es un político de Namibia, país situado en el suroeste del continente africano. Miembro del partido SWAPO, este hombre ha levantado un enorme revuelo dado su nombre. En declaraciones al diario alemán Bild, defiende que fue su padre quien decidió llamarle así, pero que probablemente desconocía lo que había hecho el verdadero Adolf Hitler. “De niño era normal. Al crecer, me di cuenta de que tenía el nombre de un hombre que quería subyugar al mundo entero y yo no tengo nada que ver con eso”, sentencia.

A sus 54 años, Adolf H., como firma en los documentos oficiales, se caracteriza por su lucha contra el duro periodo de racismo que separa desde siempre a negros y blancos. El pasado 25 de noviembre este hombre ‘ha arrasado’ los comicios regionales de su área, Ompundja, con casi el 85% de los votos. Todo un éxito que choca con los pobres resultados de la formación a la que pertenece.

“Que me llame así no significa que ahora quiera someter a Oshana”, declara; y es que el país al que pertenece su región fue una colonia alemana desde 1884 hasta su posterior ocupación durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de su gran éxito, Adolf H. considera que ya es “demasiado tarde” para cambiar de nombre, aunque intenta ocultar el Hitler. Su mujer, por ejemplo, le llama Adolf, a secas.

A pesar de todo, él no es el único a quien sus padres decidieron llamarle así. En 2013, en las elecciones del distrito de Meghalaya, situado en el noreste de India, otro hombre llamado Adolf Lu Hitler R Marak, en declaraciones al diario The Guardian, decía estar “al tanto de que en un momento de la historia Adolf Hitler fue la persona más odiada del mundo por el genocidio de los judíos”, contaba, sin embargo eso no impedía que para su padre él fuese diferente.