Toda la verdad sobre la posible cópula de Alba Carrillo y Jorge Pérez

Marta López ha estado esta tarde en ‘Sálvame Diario’ después de que Miguel Frigenti desatara todas las alarmas en la tarde de este martes asegurando que Jorge Pérez acudió a casa de la colaboradora para reencontrarse con Alba Carrillo tras la fiesta del pasado viernes. El affaire que tuvieron estos dos es algo que está más que claro, pero lo cierto es que la información está saliendo a cuenta gotas.

“Yo creo que saldrá todo” comenzaba diciendo Marta a primera hora de la tarde. Sin más la colaboradora aseguraba que la última imagen que tiene de los dos es en el salón de su casa: “ellos estaban en el salón y yo me fui a mi dormitorio” y ha añadido: “no sé cuánto tiempo estuvieron porque yo me fui a dormir y cuando me desperté ya no estaban”.

Pero, si nos remontamos a cuando Marta y Alba se fueron de la fiesta, todo comienza en el taxi, fue ahí cuando “Alba llama a Jorge, pero es una conversación privada, habla con Jorge y él le dice, ‘dónde estás’, ella le dice que va a mi casa y él dice ‘ahora voy y voy a buscarte’”, por eso acabaron en casa de la colaboradora.

Eso sí, Marta ha asegurado que “yo no sé lo que pasó, yo no lo vi, yo sé lo que me han contado, pero a mí no me corresponde, yo no soy quién” y ha aclarado que “Jorge vino a mi casa a llevarse a Alba, no a estar en mi casa”. A partir de entonces hay una historia bastante enrevesada porque según la colaboradora, las versiones no coinciden: “yo al día siguiente hablo con los dos, les digo a los dos que no quiero saber absolutamente, pero aún diciendo esto, me lo cuentan. Las versiones son totalmente diferentes”.

Marta ha contado que ella recibe dos versiones completamente distintas por parte de Jorge y Alba, y que considera la más honesta la que le da su amiga. De esta manera, la colabora deja a entrever que el exguardia civil no está contando la verdad, además, ha confesado que si Carrillo habla más, puede suponer un problema para que Alicia supere lo que ha ocurrido en su matrimonio.

Lo que nos ha dejado más impresionados es que la mujer de Jorge habla con Marta: “Alicia cree en su marido plenamente, estaba preocupada porque parecía que estábamos yendo todos en contra de Jorge y me pide que le ayude”. Y es que al parecer, la versión que le ha dado el exguardia civil a su mujer es que ha sido víctima de una trampa por parte de Alba y la colaboradora.