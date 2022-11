Alba Carrillo, de retozar con Jorge Pérez a odiarle

Convertida en uno de los personajes del momento tras su noche de ‘besos’ y complicidad con Jorge Pérez durante la cena de Navidad de la productora Unicorn, Alba Carrillo reconoce que no puede más: “Estoy agotada ya, sobrepasada, agotadísima y con la cabeza reventada con este tema” ha confesado en su reaparición este martes en ‘Ya es mediodía’.

Si 24 horas antes era el colaborador el que volvía a dar la cara y a pronunciarse públicamente sobre su ‘affaire’ con la modelo - del que reconoce que fue un grave error y una falta de respeto a su mujer, Alicia Peña, aunque sostiene que no se dio ningún beso con su compañera y deja claro que su matrimonio va a continuar pese a este ‘desliz’ - hoy ha sido la otra protagonista del culebrón, Alba, la que ha hablado sobre el asunto.

“Lo que sucedió es lo que se ve en los vídeos. No hay besos más intensos ni encuentros fuera del trabajo. Es mentira y no lo voy a consentir. Voy a empezar a tomar medidas legales contra las personas que mienten sobre mi persona, voy a preservar el honor y la decencia de mi familia, que somos mi hijo y yo” ha exclamado muy molesta por los ataques que ha recibido desde el pasado viernes y las acusaciones tanto de que la ‘culpable’ de que Jorge fuese desleal a su mujer es suya como las informaciones que apuntan a que éste no habría sido el único encuentro de ambos fuera de un plató.

Y es que como Alba ha dejado claro, “yo soy una persona libre, soltera y hago que me da la real gana. Me duele lo que le está pasando a Jorge porque es mi compañero y amigo, pero no me siento responsable absolutamente de nada”. “Yo no fui a la fiesta con intenciones de nada, y con la única intención de pasármelo bien, y me da como vergüenza lo que ha pasado y no tendría por qué sentirme así” ha reconocido, tachando de “feo” e “improcedente” el que varios compañeros de su propia productora grabasen su ‘affaire’ con el ex guardia civil.

Respecto a su actitud con Jorge, la ex de Feliciano López ha intentado quitarle hierro asegurado que aunque “evidentemente ciega no soy” ella es muy cariñosa con todo el mundo - incluso ha bromeado con que le iba a tocar el culo a Joaquín Prat cuando tuviese más confianza con él, aunque el presentador le ha advertido que “pinchas en hueso porque estoy enamoradísimo” - y ha confesado que en ningún momento fue consciente de que estaban convirtiéndose en la comidilla de la fiesta: “Yo estaba a mi bola, me lo estaba pasando de locos y no estaba haciendo caso a nadie, estaba como en mi casa”.

Sin embargo, ha sido al ver las declaraciones de Jorge tachando su tonteo de “juego peligroso que se les fue de las manos” cuando Alba ha estallado, revelando que no entiende “lo que significa lo de juego peligroso y me gustaría que me lo explicara”.

“Hay cosas que estoy escuchando de él que no me están gustando, pero me voy a mantener tranquila que es lo que corresponde. Somos amigos pero vengo disgustadas porque ha dicho cosas que son innecesarias y me cabreo” ha soltado, dolida porque al parecer Jorge habría comentado a compañeros que “poco menos que ella le llevó al huerto y le empujó a traicionar a su mujer”: “Estoy de dramas hasta las narices. Esto ha sido una cosa que le pasa a todo el mundo, y vamos a dejar de dramatizar, de hacer santos porque yo también tengo un límite y también estoy sufriendo” ha añadido enfadada.

Por eso, y aunque su intención es zanjar este tema “porque esto no da más de sí y no hay más q sacar” Alba ha apuntado que siendo “honesta” ha oído cosas de su compañero y amigo que no le han gustado nada. “Él tendrá cuatro hijos y estará destrozado y ella será una doliente, pero yo estoy en la misma ecuación. Yo también soy luz, tengo un hijo y me merezco el mismo respeto, así que vamos a darnos luz todos. A mí me están cayendo por todos lados y conmigo ¿quién empatiza? Pero voy a respirar porque no quiero pasarme de frenada” ha concluido, soltando un dardo a Alicia Peña tras la última publicación de Instagram de la mujer de Jorge apoyando a su marido y asegurando que su familia son luz y superarán este bache.