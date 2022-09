Terelu Campos habla sobre la discusión entre su hija, Alejandra Rubio, y su novio

Hace unos días se emitieron en ‘Sálvame Diario’ las imágenes de la discusión que Alejandra Rubio mantuvo con su novio, Carlos Agüera, durante la celebración del cumpleaños de Terelu Campos. Un vídeo que ya se comentó en el plató y que, según hemos visto esta tarde, no le ha hecho ninguna gracia a la presentadora de televisión. Esta tarde, han aprovechado su presencia en el programa y le han vuelto a poner las imágenes... pero lo cierto es que ha salido clara vencedora con el espacio.

“Ni lo sé, ni si lo supiera lo contaría” decía Terelu cuando le preguntaban si sabía cuál era el motivo de la discusión y ha dejado claro que nada tenía que ver con ningún invitado: “Ahí dentro no sucedió nada que yo viese, desde el primer momento yo sabía que Carlos se iba antes, se levanta a las seis menos cuarto de la mañana y es lógico”.

Lo que sí que ha confesado Terelu es lo que les ha dicho a los dos después de ver las imágenes: “Después de verlo en televisión, lo único que les dije ‘error de primero de primaria, si es mi cumpleaños la prensa no se va a ir’” y ha dejado claro que la relación de su hija con Carlos es estupenda: “Estuve con ellos el viernes, el sábado, el domingo vinieron a cenar... o sea que fíjate”.

“La conversación no sé de qué va y prefiero no saberlo porque así no se me escapa nada. Ellos estaban absolutamente normal al día siguiente, no sé qué ocurrió. Son discusiones que todas las parejas tenemos, el error es que si tu eres una persona pública no te puedes permitir tener ni esa diferencia de conversación en público” añadía la presentadora ante la insistencia de los colaboradores.

Lo que nadie se esperaba es que Terelu mostrase su enfado con el programa tras las críticas que recibió el novio de su hija el mismo día que se emitieron las imágenes: “El otro día se permitió decir unas cosas de esta persona, que es totalmente anónima... lo único que ha hecho él es alguna vez posar con ella por ser educado con la prensa” y ha añadido: “creo que nos columpiamos”. De esta forma, la hija de María Teresa Campos ha mostrado su opinión al respecto, saliendo airosa de este tema que le provoca indiferencia (al menos en pantalla).