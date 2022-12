Tamara Gorro da última hora del estado de salud de Kiko Rivera

Este viernes hemos podido hablar con Tamara Gorro en la presentación del espacio “España a un clic” con el encendido del árbol de Navidad de Amazon, un espacio que se ha realizado en la edición navideña de Mercado de Motores. No la hemos visto a ella sola, la influencer ha compartido espacio con muchos rostros conocidos de nuestro país y han pasado unos minutos de lo más agradable.

La colaboradora de televisión nos ha confesado que estas Navidades se presentan “un poco tristes” debido a la pérdida de su ‘sobrina’ hace unos meses “pero a mí me apasiona la Navidad, tenemos niños, tengo a mis abuelos, mi madre, mi marido...”. En cuanto a cómo viven las dos noches más especiales, nos ha confesado que “Nochebuena en pijama, bailamos mucho y en Nochevieja, tradición arreglarse, yo me compro un vestido de 50 euros y bailamos mucho, damos la bienvenida al año, dejamos atrás lo malo”.

Tamara lo tiene claro, el único deseo que tiene es “ponerme buena de una santa vez, pero ya total... eso es lo que pido, aparte de que mi familia esté bien” porque “ya son dos años y algo, en el camino estoy, estoy poniendo mucho de mi parte”. De lo que sí que se ha mostrado más discreta a la hora de hablar es de su segunda oportunidad con Ezequiel: “ninguna vuelta ni ningún matrimonio es perfecto, tenemos salud y eso es lo importante”, pero sí nos ha confirmado que pasarán las Navidades juntos: “evidentemente”.

La influencer nos ha desvelado cómo está viviendo su nueva aventura en ‘Y ahora Sonsoles’: “yo empecé con respeto, pero es impresionante, me siento protegida, me ayudan... eso es una maravilla”. Y es que Tamara está encantada con sus compañeros y no puede estar más a gusto con ellos.

Gorro ha conocido a grandes rostros conocidos de nuestro país, como a Mar Flores: “yo no conocía a Mar Flores, no tenía ninguna imagen de ella porque no la conocía, pero de Mar se ha hecho una imagen muy equivocada, es una tía muy normal, que se junta con sus compañeros, que hable, no mantiene esa distancia, a mí no me ha hecho sentir así”.

Con la que todavía no ha coincidido es con Esther Doña, pero le han hablado muy bien de ella: “no he coincidido con Esther Doña, pero me han dicho que es majísima”. Sin pelos en la lengua, Tamara ha dejado claro cuál es su postura respecto a Carmen Lomana tras abandonar el programa: “no, no vamos a coincidir con Carmen Lomana, a mí no me pareció bien lo que hizo y la tengo mucho cariño” y añade: “a ti cuando te contrata alguien, sabes lo que vas a hacer, tienes todo el derecho a enfadarte, pero hablar mal públicamente me parece innecesario”.

Tamara, muy amiga de Kiko Rivera, nos ha confesado que él ya se encuentra bien: “él ya está activo, nos enviamos mensajes como cualquier amigo” y que lo que le ha pasado se trata de un aviso para que parase después de todo el ajetreo de vida que ha tenido en los últimos años: “yo creo que tenía que relajarse, él ha pasado por lo que ha pasado. Se ha recuperado, ha salido bien y estoy contenta”.