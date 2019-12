Sin rastro de Cayetano en el solitario regreso a Madrid de Eva González

Eva González ha puesto rumbo a Madrid después de pasar unos días en su tierra natal, el pueblo sevillano de Mairena de Alcor. La modelo y presentadora ha cogido un AVE esta misma mañana para retomar sus compromisos profesionales en la capital. Un viaje que ha realizado sola sin su marido ni sin su hijo Cayetano.

Muy sonriente aunque cansada de toda la expectación mediática que ha generado, la sevillana llegaba a la estación de Sevilla-Santa Justa sin más compañía que la de su teléfono móvil. Sin querer aclarar cómo se encuentra su relación con Cayetano Rivera, la presentadora de La Voz se limitó a afirmar que todo está bien.

Eva habría puesto tierra de por medio este fin de semana viajando a París para disfrutar del concierto de su amiga Vanesa Martín. Según la periodista Carmen Pardo, la mujer de Cayetano Rivera habría sorprendido a la cantante en este concierto tan especial para ella.

Y es que desde que la polémica ha azotado el matrimonio del torero y la presentadora, ambos se han convertido en los personajes más buscados de nuestro país. Mientras Eva responde con la mejor de sus sonrisas, Cayetano ha asegurado que todo este tema está en manos de sus abogados: “Yo creo que está todo clarísimo. Si se creen que la justicia es tonta y que no sabe que esta portada no tendría ningún valor a no ser por las especulaciones que se han estado haciendo sobre mi persona, es que tienen un concepto de la justicia muy diferente al que tengo yo. No van a ser los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga responsabilidad: fotógrafo, redactores, colaboradores, directores de programa que son también directores de contenido... voy a denunciar a todo aquel que tenga responsabilidad con este tema. Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí y que atentan contra mi honor y contra mis derechos fundamentales. No lo pienso dejar pasar”.