Ortega Cano quiere una hija: “Mi semen es de fuerza”

En el ojo del huracán mediático desde hace meses, José Ortega Cano ha roto su silencio y lo ha hecho de la mano de Ana Rosa Quintana en el regreso de la presentadora a televisión después de 11 meses luchando contra el cáncer.

Tranquilo, y con las ideas muy claras, el torero se ha reiterado en su intención de tomar medidas legales contra Rocío Carrasco por las “vilezas” y “blasfemias” que, como sostiene, ha contado la hija de Rocío Jurado en su docuserie.

Pero, al margen de este delicado asunto, Ortega Cano también se ha pronunciado sobre su grave crisis con Ana María Aldón, de quien confiesa que sigue enamorado y a quien no ha dudado en pedir una nueva oportunidad en directo.

“Yo tampoco sé la situación. Te lo prometo de verdad. Estoy siendo sincero. Hacemos vidas separadas conviviendo en la misma casa. Ella no se comunica conmigo y yo no me comunico con ella. Hablamos poco... Nos comunicamos lo justo” ha admitido cabizbajo.

Sin embargo, y a pesar de lo que se ha asegurado en los últimos días, no es cierto que haya consultado con abogados de cara a un posible divorcio de la gaditana: “No he pensado en separación. Para mí lo que sería lo más normal es que continuáramos. Mi niño es un prodigio de niño, y ya se está enterando de cosas, aunque no dice nada, y me gustaría que no fuera así”.

Derrotado, Ortega ha confesado que siente que Ana María ya no le quiere - “a lo mejor no soy del gusto de ella y me gustaría que me lo dijera” ha afirmado - pero sí ha asegurado que sus sentimientos por su mujer siguen intactos: “Yo a ella sí la quiero. Sigo totalmente enamorado de Ana María”.

Quitando hierro a la importancia que su familia y la hija de la diseñadora han podido tener en su crisis matrimonial, el torero ha asegurado que su relación con Gema Aldón era “estupenda”. “Ahora resulta que ha hecho un programa y parece que me ha puesto más mal que bien. Ahora soy el malo de la película no sé por qué” se ha lamentado.

“Daría cualquier cosa para que nosotros continuásemos de pareja y siguiéramos como estamos, haciendo una vida normal, que ella siguiera con su trabajo, yo con mis cosas... a mí me gustaría porque no me encuentro bien si no es así” ha añadido emocionado, reconociendo que ahora una hipotética reconciliación “depende de los dos. Que nos demos un beso, un abrazo o la mano y ya está”.

“Yo le he preguntado si se quiere separar pero no se define mucho” ha revelado, admitiendo que Ana María también se lo ha preguntado a él y dejando claro, una vez más, que su intención no es romper su matrimonio sino intentar reconducir la situación: “Habrá que ver qué consecuencias tiene esta entrevista” ha señalado.

Una entrevista en la que tenía guardada una última sorpresa, ya que después de confesar que lo único que le pide a la vida es “paz, amor y cariño para todos” ha hecho una surrealista proposición a su mujer, a la que ha pedido en directo una nueva oportunidad: “Que te quiero cariño, te prometo una cosa. Todavia mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te amo y vamos a juntarnos y a querernos. Te quiero.