Ortega Cano estalla contra su mujer por contar sus penas en televisión: “Un día me va a dar un patatús”

José Ortega Cano no puede más. Los tensos cruces de declaraciones entre Ana María Aldón y Gloria Camila han provocado que el torero, rompiendo el silencio en el que lleva instalado meses, entrase este lunes en directo en ‘Ya son las 8’ para pedir públicamente a su mujer y a su hija que le dejen al margen de todo y no vuelvan a hablar de él en televisión.

“Estoy regular de salud y un día me va a dar un patatús” aseguraba el maestro, visiblemente alterado, exigiendo respeto a Ana María y a Gloria. “Estoy cansado de ser buena persona, no quiero saber nada, solo pido que me dejen vivir” añadía, pidiendo nuevamente a las dos mujeres de su vida que le dejen al margen y no vuelvan a hablar de él en televisión porque ya no puede más.

Unas declaraciones tras las que su mujer se ha desahogado con Carmen Borrego, confesando que está hundida y destrozada tras la llamada de atención de su marido, que no sabe qué hacer para que le dé su sitio en su casa - de hecho, según Ana María tanto Gloria Camila como Marina, la chica de servicio, mandan más que ella - y que estaría pensando irse a Cádiz a cuidar de su madre para poner distancia entre Ortega Cano y ella.

Una decisión que pone una vez más en la cuerda floja al matrimonio y que parece no haber sentado nada bien al torero, que ha estallado ante las cámaras cuando le hemos preguntado por las últimas palabras de su mujer. “¡Dejadme tranquilo! ¡Ya vale!” ha pedido a gritos un Ortega sobrepasado que, según adelanta la web ‘Informalia’ habría pedido a Ana María que deje la televisión para luchar por su relación. Algo a lo que la gaditana habría respondido con un rotundo “NO”.

Las imágenes que reflejan lo nervioso que está el torero por el delicado momento que vive su matrimonio