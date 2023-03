Omar Montes desnuda sus emociones en directo

Omar Montes es una caja de sorpresas, pero si algo sabemos de él es que su humildad y naturalidad ante las cámaras han conseguido que sus fans se enamoren de él y le apoyen en todas las decisiones que toma. Este sábado, el cantante ha acudido al programa ‘Déjate querer’ y ha sido entrevistado por Paz Padilla.

Como es de costumbre, el artista cada vez que se somete a una entrevista se abre en canal y confiesa detalles de su dura infancia. En esta ocasión, ha vuelto a hablar de esos duros años que, a pesar de haber llegado a la cima profesionalmente y vivir ahora con una comodidad impensable, no se le han olvidado.

Con la voz entrecortada, pero sin pelos en la lengua, Omar le confesaba a Paz que la zona en la que se crió “era un barrio complicado” y que tanto su familia como él “hemos pasado bastante fatiga” porque “me crie en unas chabolas con mi abuela, mi abuelo y mi madre”.

Paz incidía en estos años y Omar le ponía de ejemplo que “tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio y me veían todos los niños”, dejando a entrever la delicada situación que pasó de pequeño. De hecho, le aseguraba a la presentadora que “a veces, si por ejemplo comías, no cenabas”.

“Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda, otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios” explicaba el cantante, que contaba que finalmente “tiraron las chabolas” y fue entonces cuando consiguieron tener una vivienda: “nos dieron un piso en Carabanchel”.