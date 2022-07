Nagore Robles desvela el porqué de su ausencia en televisión

Después de cancelarse ‘Baila conmigo’ mucho se ha hablado sobre la ausencia de Nagore Robles en los platós de televisión de Telecinco. Una colaboradora que siempre ha destacado por su naturalidad y por su manera de comentar los realities. Sin pelos en la lengua siempre ha apostado por la sinceridad y aunque esto a veces le ha traído algún problema con rostros conocidos, sus discursos son de lo más aplaudidos en redes sociales.

“Porque las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual. Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen” respondía por redes sociales hace unas semanas a la pregunta de “¿Por qué ya no sales en televisión?”. De esta manera, dejaba a entrever uno de los motivos por los que se hubiese retirado, por un tiempo, de los focos.

Sin embargo, Nagore Robles ha aclarado la polémica que ha surgido con su supuesta retirada de la televisión: “No voy a dejar la tele, para nada. Hay proyectos, pero un par de cositas que se me han ofrecido, cosas puntuales, te hablo de un programa, no de un contrato, no me ha apetecido, hay programas con los que no me apetece mucho trabajar, no pasa nada. Hay sitios donde estás más a gusto y sitios donde no”.

Sobre si este año también colaborará en el programa de Sandra Barneda, ‘La isla de las tentaciones’, Nagore nos comenta que: “Es que no se puede descartar ni confirmar nada, hasta que no llegan las cosas, como todo autónomo no sabemos dónde vamos ni de dónde venimos. De momento me voy al autobús”. De esta manera, deja la puerta abierta a una reaparición.