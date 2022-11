Miriam Sánchez, detenida por un supuesto atentado contra la autoridad

La que fuese ganadora de `Suprervivientes´ 2008, Miriam Sánchez, ha sido arrestada por la policía de Madrid por un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad este pasado viernes 18 de noviembre.

Según ha informado el programa `Fiesta´ de Telecinco, la colaboradora de televisión se encuentra en un hospital madrileño custodiada por la policía. Según fuentes del programa, la ex pareja de Pipi Estrada fue llevada a comisaría tras el enfrentamiento con la policía para posteriormente ser llevada al hospital para pasar un reconocimiento médico tras el altercado.

La ex actriz de cine para adultos que no esta pasando por su mejor momento, ya había dado que hablar en los últimos meses tras protagonizar una fuerte discusión en plena calle con el ex colaborador de `El Chiringuito´, Pipi Estrada, y su posterior entrevista en la que admitía “tener un problema muy serio con Pipi Estrada”.