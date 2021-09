María Teresa Campos rompe su silencio y responde a Edmundo Arrocet

Ha tardado varios días pero finalmente lo ha hecho. María Teresa Campos ha roto su silencio tras la entrada de Edmundo Arrocet en ‘Secret Story’ y su versión sobre su ruptura sentimental y, dolida pero firme, ha respondido con ironía y las cosas muy claras al hombre con el que compartió casi seis años de su vida.

La veterana comunicadora ha entrado en directo este martes en el programa de Federico Jiménez Losantos en ‘Es Radio’ para agradecer el apoyo que ha recibido en los últimos días y, muy emocionada, ha confesado que va a “dejar de llorar por ese señor” del que no quiere saber absolutamente nada.

“No quiero hablar de esta persona. No tengo nada que ver con él. No me compete. A ver si es posible que se hable de él sin hablar de mí” rogaba una dolida Teresa, sin ocultar el golpe que ha supuesto la vuelta de Bigote a nuestro país y sus declaraciones sobre su ruptura amorosa, dando una versión contraria a la que en los dos últimos años ha mantenido la malagueña.

Asegurando que ni está viendo ni piensa ver ‘Secret Story’, la presentadora pedía que no le volvamos a nombrar a Edmundo, al que ha borrado completamente de su vida: “Que le vaya bien, que le vaya mal, que le vaya como le vaya, que gane el reality o lo que coño sea, yo no tengo nada que ver con él. A mí me daña, que viva su vida y no se meta con nada mío”, ha pedido completamente rota y conteniendo a duras penas las lágrimas.

“Lo tengo en el teléfono”, ha dejado claro cuando le han preguntado por las declaraciones del chileno negando que su ruptura con Teresa fuese a través de un whats app, desmintiendo además que hubiesen roto en otra ocasión y que en ese momento Edmundo volviese con ella por “pena”: “Por pena dice - ha exclamado sin poder contener la risa - no recuerdo nada más que la última vez. Si él dice que rompimos 10 veces, pues hemos roto 10 veces, que él no miente nunca”.

Además, Teresa ha anunciado una gran noticia. Después de varios años intentando vender su mansión a las afueras de Madrid, por fin se muda. Y lo hace “al mejor sitio del mundo, el mismo edificio que mi hija Terelu”. Sin dar detalles sobre la compraventa de su casa, la comunicadora ha confesado que todavía “queda mucho” para su traslado porque “tengo que medir mis cosas a ver de qué me puedo deshacer. Y con eso me distraigo”.