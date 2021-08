Lola y Diego de ‘La isla de las tentaciones’ ante la justicia por su perro

‘La isla de las tentaciones’ fue un auténtico ‘boom’ en el panorama televisivo español. El reality que emite Mediaset en sus canales Cuatro y Telecinco, rompió récords de audiencia en todas sus ediciones y catapultó a la fama a muchos de sus concursantes.

Lola y Diego son el ejemplo de esos casos. La pareja acudió al espacio a probar su amor y acabaron separados y con grandes problemas entre ellos. Uno de esos es el que atañe a la mascota de ambos, un perro llamado ‘Horus’. Aunque la pareja decidió tomarse una tregua en cuanto a su animal, parece que esta ahora se ha roto ya que Lola ha decidido llevar a su expareja ante la justicia para conseguir la custodia compartida,

La exconcursante de ‘LIDLT’ lo ha expuesto en su nuevo canal de Mtmad (la plataforma online de Mediaset) después de que Diego no le devolviera a ‘Horus’. Este le comunicó a Lola que ya no vivía en León sino en Santander y que si quería ver al perro tendría que ir hasta Santander: “Yo la verdad es que me puse un poco seria y le dije que no me parecía justo que tuviese que recorrerme media España pudiendo quedar en un punto medio ya que León y Santander están muy cerca”, comenta Lola.

Debido a esto Lola ha decidido ir ante la justicia para luchar por su mascota: “La medida que voy a tomar es un poco extrema pero voy a hacer lo que sea por mi perro porque para mí es muy especial y muy importante en mi vida. Voy a emprender medidas legales contra Diego para poder tener mi custodia compartida. Solo reclamo lo mío que es la mitad del tiempo de Horus”, ha concluido la leonesa.