Los dos concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ que se dan una segunda oportunidad

La última edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido una de las más polémicas y lo cierto es que nos ha dejado tramas amorosas que han dado mucho de qué hablar... una de ellas la de Marina y Jesús. Una relación que iba dispuesta a fortalecer sus sentimientos, pero contra todo pronostico sucedió lo contrario.

Marina se dio cuenta en el reality que sus sentimientos por Jesús no eran los que ella creía. Supo diferencias entre querer y amar. La concursante se dejó llevar con Isaac y dio riendo a su amor y cada día que pasaba se daba cuenta que no estaba enamorada de su pareja.

Jesús por el contrario fue el que más sufrió porque vio a su novia en los brazos de otra persona a los pocos días de comenzar la aventura y él también se dejó llevar... con una o con varios, es igual, lo hizo por despecho aunque nunca lo reconoció y ahora parece ser que ambos se han dado una segunda oportunidad.

Mientras Marina rompía con Isaac hace unos meses porque este le había sido desleal con su amiga Lucía, Jesús se mantenía en un segundo plano... parece que se las segundas oportunidades sí existen y esta es una de ellos.

Ambos han viajado hasta México y han disfrutado de un viaje por todo lo alto en el que han retomado su relación sentimental. ‘Socialité’ ha sido el programa que ha contado esta información, pero lo cierto es que si nos metemos en el perfil de Instagram de ambos vemos fotografías en el mismo sitio... ¿love is in the air?