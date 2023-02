Las confesiones de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I y Ángel Cristo en el programa de Risto

Bárbara Rey es, por varios motivos, una de las grandes protagonistas de la crónica rosa en la actualidad. El primero, por la serie de Atresmedia ‘Cristo Rey’, que recuerda las luces y las sombras de su historia de amor con Ángel Cristo; y el segundo, porque a raíz de este proyecto la vedette ha roto su silencio y ha hablado por primera vez de la relación que mantuvo con el Rey Juan Carlos durante varios años.

Un romance sobre el que se ha sincerado en su visita al programa que Risto Mejide presenta en Cuatro, ‘Viajando con Chester’, donde no ha dudado en asegurar que el Emérito la perjudicó en su profesión y donde ha admitido que grabó algunas conversaciones con el padre de Felipe VI que, sin embargo, sostiene que nunca utilizó para chantajear a la Familia Real como se ha dicho en numerosas ocasiones.

Y mientras Bárbara se abría en canal con Risto Mejide, su hija Sofía Cristo protagonizaba una ponencia en Sevilla con Marisa Jara sobre motivación. Una ocasión de oro para hablar con la Dj que, con la amabilidad y la sinceridad que la caracteriza, se ha pronunciado sobre la serie sobre sus padres y ha confesado qué sintió al escuchar de boca de su madre que se ha vuelto a enamorar del domador a raíz de volver a vivir su historia en la piel de Belén Cuesta y Jaime Lorente.

“Estoy muy feliz con la serie, disfrutándola e intentando quedarme con la parte bonita que vivieron mis padres, no con lo que viene después que es más negativo. Quiero quedarme con un recuerdo de lo que fueron y de lo que es mi madre hoy en día, y de la parte que vivieron juntos” revela, reconociendo que prefiere no “remover” los episodios más oscuros de su relación porque, como asegura, “quiero que mi padre descanse en paz. Me quedo con lo bueno”.

Y precisamente con lo bueno también se queda Bárbara, que no ha dudado en confesar que se ha vuelto a enamorar de Ángel Cristo gracias a la serie. Algo que le contó entre lágrimas a Sofía, que aplaude la “generosidad” de los sentimientos de su madre: “Mi padre donde esté sigue enamorado de mi madre y seguramente, ojalá, sienta que ya le hemos perdonado y no sienta que le estamos reprochando, porque, aunque no se puede olvidar una parte de la vida, los dos se tienen que quedar con lo bueno y, lo pasado, pasado está” afirma emocionada.

Muy unida a la vedette, su hija también apoya que por fin haya roto su silencio sobre su relación con el Emérito después de tantos años: “Si mi madre está de acuerdo, es su vida y yo lo respeto. Se tiene que sentir orgullosa y liberada de haber contado su historia” afirma.

Sobre la docuserie que Bárbara podría hacer revelando en primera persona lo que todavía no se ha contado de su vida y su historia de amor tanto con su padre como con Don Juan Carlos, Sofía asegura que no tiene “ni idea” aunque, de decidirse, contaría con su apoyo incondicional: “Me parece muy bien todo lo que ella haga”.

Además, la Dj - que acaba de lanzar un single con Soraya Arnelas - se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido la actriz Berta Vázquez por su nuevo aspecto. Unos ataques que Sofía, que también los ha sufrido en su piel, no ha dudado en censurar: “Hoy en día hay mucha gente que está muy preparada para hacer el mal. No entiendo cómo se puede criticar a la gente por su aspecto físico sin saber lo que hay detrás y como uno quiera estar o se sienta bien. Yo la apoyo, todo mi cariño y apoyo a Berta y a cualquier persona que pase por una situación similar. Habría mucha gente que tendría que pasar por un test psicológico para poder utilizar las redes y para poder hablar”.