Bárbara Rey habla de su romance con Juan Carlos I: “No ha sido bueno para mí”

Bárbara Rey se ha sentado este jueves en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’, en Antena Tres, para promocionar la serie ‘Cristo y Rey’. Lo que no esperaba nada es que la vedette hablaría -sin pelos en la lengua, pero con un respeto extremo- sobre su relación con el rey emérito, Don Juan Carlos I.

Sonsoles Ónega le recibía en su espacio con una sonrisa en su rostro y con un sofá de lo más cómodo para que la invitada se siente como en su casa. Y así ha sido. Tras confesar de lo emocionante que ha sido ver su vida en una pantalla y desvelar cómo ha sido el contacto que ha tenido con Jaime Lorente y Belén Cuesta, se metía de lleno en los años en los que mantuvo una relación con el monarca.

Cabe recordar que, aunque todo el mundo ha sido conocedor de esta historia, Bárbara no ha hablado públicamente de esta historia. Y no será por las veces que lo han ofrecido. Sin embargo, como en ‘Cristo y Rey’ se expone públicamente cómo se conocieron y cómo se empieza a fraguar ese vínculo, la vedette no ha tenido reparo en hablar de ello.

Bárbara le comentaba a Sonsoles que llegó un momento que se cansó de que todo el mundo hablase de esta relación sin tener ni idea, algo que dejaba sorprendida a la presentadora y ésta le preguntaba: “¿pero de quién estamos hablando?” y la invitada, sin tapujos, decía: “Me estoy refiriendo a quien te refieres tú, al Rey”.

Más brava que nunca y con una libertad significativa, Bárbara desvelaba que conoció al emérito mucho antes de su relación con Ángel Cristo y que, cuando mantiene ese vínculo con él “sabía que era una relación que no podía tener un futuro” y aprovechaba para lanzar una indirecta: “es algo que tenía que saber mucha gente que ha estado con él”.

La madre de Sofía Cristo también ha hablado de las veces que ha acudido al Palacio de la Zarzuela: “alguien dijo que yo no había estado allí nunca” y ha aclarado que no todas las veces que fue lo hizo para intimar con él: “no todo vale, hay muchos lugares, muchos sitios muy agradables donde se está muy bien”.

Bárbara, lejos de frenar sus confesiones, ha hablado también del medallón que recibió como regalo de Don Juan Carlos: “curiosamente, era un medallón donde ponía todos los símbolos del horóscopo. Él sabía muchas cosas de mí, sabía que me gusta mucho los temas de astrología”. Un collar que el monarca le dijo que no se pusiera públicamente y que ella luce en una entrevista en Antena Tres: “yo estoy en ese momento mal con él y lo hice para fastidiar”.

Finalmente, Bárbara ha acabado reconociendo que, si volviese atrás no tendría este romance extramatrimonial con él: “a mí me hubiese gustado que no hubiera ocurrido nunca, no es arrepentimiento, pero no ha sido bueno para mí. Siempre he dicho que repetiría todo igual, pero eso no”. Con estas palabras, la vedette terminaba su testimonio, la primera vez que relata públicamente su historia con Don Juan Carlos I.