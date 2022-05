La salmantina Silvia Alonso, en su mejor momento con David Broncano

La relación de Silvia Alonso y David Broncano está más que afianzada. Tras las últimas imágenes en las que les pudimos ver juntos en público después de sus primeras vacaciones como pareja, la actriz acudió al programa de su novio -donde ambos protagonizaron momentos cómplices y divertidos durante la entrevista- para presentar un nuevo proyecto profesional.

La artista asistió el pasado lunes al estreno de la película ‘El Comensal’, evento al que también acudió la infanta Elena, entre otros rostros conocidos. A pesar de no conocer mucho sobre la película, Silvia no podía perdérselo ya que la protagonista es su gran amiga Susana Abaitua.

Hablando de comensales, la actriz confiesa ser una mala anfitriona para sus invitados por lo despistada que es en la cocina: “Yo soy un desastre. Invito a la gente y luego digo “espera, si no tengo comida, hay que pedir”, eso lo hago mucho”. Silvia admite que la cocina no es su punto fuerte y que solamente se mete entre fogones para sobrevivir: “No me gusta, no. Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero no”. A la pregunta de si es Broncano el encargado de cocinar en casa, la actriz prefiere no contestar.

A pesar de no querer hablar de su vida sentimental, Silvia Alonso asegura que está “muy feliz” en su nueva etapa y afirma que asistiría de nuevo al programa de su pareja, siempre y cuando tenga que hacer promoción de alguna producción nueva en la que participe: “Si hay que hacer promoción, hay que hacer promoción”.

A la espera de poder ver a la pareja disfrutar juntos de las próximas vacaciones de verano, la actriz confiesa su deseo de no querer ser fotografiada por los paparazzis, ya que si se va de vacaciones es “para desconectar”. Y es que a pesar de la fama, Silvia Alonso y David Broncano han evitado hablar de su vida privada desde que comenzaron su relación, prefiriendo mantenerse al margen del foco mediático.