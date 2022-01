La Nochevieja de Bárbara Rey con Edmundo Arrocet: “No me acuerdo, yo tengo una edad”

Bárbara Rey y Edmundo Arrocet terminaron protagonizando el final del 2021 con esa relación de ‘amistad’ completamente desconocida para todos y que nos dejaba muy sorprendidos porque se planteaba que pudiera haber entre ellos algo más que un vinculo amistoso...

De momento, ninguno de los dos tortolitos ha roto su silencio para confirmar o desmentir las informaciones que han salido estas últimas semanas que aseguran que han iniciado una relación sentimental y que están de lo más enamorados... Por eso, cada vez que nos encontramos a uno de ellos le preguntamos por lo que hay entre ellos en realidad.

Europa Press Reportajes ha conseguido hablar en exclusiva Bárbara Rey y desmiente que su paseo por Málaga junto a Edmundo Arrocet tuviera como motivación provocar a María Teresa Campos: “Hombre, no, ¡por dios!”. Además, asegura que ella tiene mucho cariño a la expareja de Edmundo: “Yo quiero mucho a María Teresa”.

Bárbara Rey confirma que la única relación que hay entre ella y Edmundo Arrocet es una relación de amistad: “Sí, desde hace mucho tiempo”. Pero, ¡atención! porque la vedette no quiere entrar en detalles y juega al despiste con la prensa como siempre nos tiene acostumbrados a hacer.

La vedette española dice no acordarse de si pasó la Nochevieja con Edmundo: “No me acuerdo, yo tengo una edad”. Prefiere no planear el año y disfrutar de lo que vaya viniendo: “Yo no tengo planes porque ya sabes que la vida... y no se puede planificar nada. Solamente estar tranquila, feliz y en paz”.