La ‘mala pata’ de Bernardo Pantoja con las operaciones

Delicados momentos para Bernardo Pantoja. Y es que tal y como ha desvelado este lunes en ‘Sálvame’, el hermano de Isabel Pantoja se encuentra de nuevo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y acaba de ser operado de una pierna, una intervención muy delicada de la que por momento se desconocen todos los detalles.

Recordemos que el padre de Anabel Pantoja sufrió la amputación de parte de una de sus extremidades - en concreto, el pie y el tobillo - en el año 2017 por las complicaciones derivadas de la diabetes que padece, y ahora habría sido intervenido de la otra pierna. Una operación que estaba prevista para hace una semana, pero que finalmente se retrasó a causa de una infección que habría ‘desestabilizado’ el estado de salud de Bernardo.

Tal y como han explicado, ha sido una intervención muy delicada que tiene en vilo a toda la familia y especialmente a Anabel, que ha viajado a Sevilla para estar al lado de su padre en estos preocupantes momentos en los que sus graves problemas de salud vuelven a convertirlo en noticia.

Irene Rosales, que mantiene una estrecha relación con la influencer, ha confirmado que tanto ella como Kiko Rivera están “al tanto” de la operación - de la que se habrían enterado por la propia Anabel - y nos ha contado la última hora de Bernardo: “Ahí va... Ha salido todo bien, ahí va la cosa” ha explicado, sin revelar si su marido ha podido hablar con su tío en estos delicados momentos.

Además, la nuera de Isabel Pantoja ha preferido pasar página cuando le hemos preguntado por las últimas declaraciones de Dulce Delapiedra sobre ella y sobre Kiko en el ‘Deluxe’ y, asegurando que “ni dulce, ni amargo, ni salado” ha dejado claro que poco le importa lo que diga de ella la niñera de Chabelita: “No me voy a molestar en lo que me diga esa señora porque no la conozco mucho. No voy a entrar. Espero que le vaya bien y nada, qué tengáis buena mañana”.