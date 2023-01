La imperdonable crisis entre los hermanos Francisco y Kiko Rivera

El pasado jueves veíamos a Francisco Rivera acudir a la inauguración del museo de José Ortega Cano en San Sebastián de los Reyes. Allí, atendía a los medios de comunicación y confesaba que la relación con su hermano, Kiko Rivera, seguía en el mismo punto que hace unos meses, es decir, inexistente. El torero tomó la decisión de cortar cualquier vínculo con el dj cuando entre ambos lanzaron públicamente declaraciones muy duras sobre sus respectivas madres.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Francisco y nos ha confesado que aunque él no tenga relación con Kiko por decisión propia, sí que se alegra que su hermano Cayetano mantenga el contacto con el dj: “de verdad, mira qué maravilla y qué bien, ¿no? Eso es lo bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera que es lo importante en la vida y eso me lo enseñó mi madre perfectamente”.

Le hemos preguntado si sería posible una reconciliación con Kiko, pero parece que Fran tiene claro que no quiere saber nada de él... y es que se ha dado cuenta que son dos personas incompatibles y no va a hacer ningún esfuerzo en arreglar algo que, por el momento, no tiene solución: “yo tengo otra vida y gente que me quiere, gente que me cuida, gente que está pendiente de mí y que no se queja de mí y que no tiene queja de mí entonces hay que centrarse en la gente que suma. Tanto yo para un lado como para el otro entonces entiendo que la gente tire para su sitio y hay que respetarlo”.

Eso sí, a pesar de tener tan claro que en estos momentos no va a haber un acercamiento, Francisco sí que deja la puerta abierta a que esa reconciliación pueda producirse en el futuro: “bueno, quién sabe”. Por lo tanto, parece que sí cabe la posibilidad de que el día de mañana los dos hermanos se reencuentren y entierren, de una vez por todas, el hacha de guerra.

Lo que sí que ha querido aclarar es que la relación con Cayetano está bien y no hay un distanciamiento entre ellos y es que las especulaciones sobre una posible mala relación se produjeron al no reunirse como cada año en Navidad: “qué especuléis vosotros, no tiene mérito”. De esta manera, parece que no habría ningún problema entre ambos y que los rumores se han quedado en eso, en especulaciones sin fundamento.