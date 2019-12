La hija de Cayetano Rivera habla de su nula relación con Eva González

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional, Lucía Rivera no para de cosechar éxitos y es que la joven ha repetidos en diferentes ocasiones que está totalmente centrada en su futuro como modelo. Feliz al lado de Marc Márquez, Lucía no quiso meterse en la polémica que rodea el matrimonio de su padre Cayetano Rivera y Eva González y es que dejó claro que ella apoya al diestro haga lo que haga. ¿Te gustan estas fechas navideñas? Son súper mágicas, con mis hermanos pequeños además estamos volviendo a revivirlas, ya nos estábamos haciendo mayores. Ahora es volver a revivirlas y ver la ilusión de mis hermanos con los regalos. En mi familia estamos todos muy lejos y nos movemos todos para juntarnos, es muy entrañable y muy bonito, todo me encanta. ¿Dónde las pasas? Con mi abuela, mi madre y mi hermano. En Asturias. Todos los años serán así por ahora. No quieres que llegue el momento de separase. No, me daría mucha pena, soy mucho de mi abuela, de mi tierra, no quiero que se acabe. ¿Participas en el montaje de la Navidad? No, yo llego justa de trabajar. Paso por aquí por el Duty Free y me lo llevo todo, los caramelos que le gustan a mi abuela solo están aquí. ¿Cuántos años tiene tu abuela? 64, es una jovenzuela y además es súper moderna. ¿Qué tal tu madre y tu hermano? Encantados. Mi hermano es un gigante, está enorme. Tiene siete años. Mi madre sigue igual de guapa como siempre, mejora como el vino, lo de mi madre es espectacular. Estamos todos muy a gusto con esta época que estamos pasando y con ganas de navidad. Eres una copia de tu madre. Yo soy una mezcla pero las raíces no todas se conocen. Soy más exótica, ella es más española. Mi madre es un cañón, con eso no me estoy echando flores, somos bellezas diferentes.

Pero la manera de ser y de hablar. En la manera de hablar sí, con la risa hay días que me asusto. Somos muy parecidas. ¿Cómo está Marc? Ha sido operado del hombro, ya le han dado el alta. No me gusta hablar de Marc, está bien. Para despreocuparos os digo que está bien pero no os digo más que me confundís siempre. Son todo buenas palabras, es un tiarrón, puede con todo. Crees que un hombro le va a parar, esto le da más fuerza seguro. Ya os hemos visto posar juntos. Es un paso más. Era lo que tenía que pasar pero no os acostumbréis. Esto son cosas esporádicas, me gusta acompañarle, me gusta verle triunfar pero no os acostumbréis, a ver si me acompaña a mí a algún desfile. ¿Te gustaría? No, me daría mucho corte. Ha sido un buen año para ti, ¿qué destacas? Los viajes porque no he parado y estoy todo el día en el aeropuerto, es como mi segunda casa. ¿Qué próximos proyectos tienes en mente? Me da mucha rabia, nunca puedo decir mis proyectos. Debéis pensar que os engaño. He hecho portadas este mes, he hecho cosas con marcas muy guays, hay próximas cosas que van a salir también. Lo vais a ver y os va a gustar mucho, estoy muy contenta con el trabajo de este año.

En pasarela también. Sí, no suelo desfilar mucho pero todo lo que se puede, se hace. Eso es más rápido. Algo de interpretación. No. ¿No te gusta? No lo rechazaría, creo que no pero no es mi camino. Por ahora tengo una cosa muy clara que es la moda, luego ya veremos. Ahora mismo mi meta es llegar muy alto en la moda y después tengo 20 años, tengo tiempo para hacer más, puedo ser actriz más adelante. Al final Marc y tú tenéis profesiones muy parecidas, tienen una fecha de caducidad. No paramos de viajar, españoles por el mundo. Te tengo que preguntar por la portada de una revista. Han salido unas fotografías de tu padre, él está muy enfadado y dolido. Solo leo revistas de moda y en la tele solo veo las noticias. En Twitter seguro que ha salido. No, tengo capadas todas las noticias que no me gustan. Sé algo pero sé lo mismo. Yo no hablo de mi vida personal, no te voy a hablar de la vida de los demás. Haya sido lo que haya sido lo voy a querer igual. No me afecta en nada. La pregunta no era para juzgar. Era para saber cómo se encontraba. Cada uno sabe su verdad, la respeto y que os cuente él mejor. Ha dicho que demandará, es un tema serio, ha afectado a la familia. Todo lo que haga lo voy a apoyar. No te puedo decir más. Me pilláis siempre súper desprevenida en estos temas. También habían comentado que Eva estaba pasando un momento muy malo. No te voy a hablar de ese tema, lo desconozco totalmente.

¿Has hablado con él? No, sé que está en Perú. No me apetece hablar de ese tema, no quiero dañar a nadie y no hablo de mi vida personal con lo cual de la de mi padre menos. Él es mucho más mayorcito que yo para saber lo que es correcto y lo que no. A lo mejor sabiendo que tenías este compromiso hoy. Yo no hablo de la vida personal de nadie, creo que confía plenamente en mí para que sepa que no voy a decir nada. ¿A Eva le has mandado un mensaje de apoyo? No, nuestra relación no es buena ni mala, no hay. Si ella me envía un mensaje desde luego que le contestaré. ¿No hay? La justa, ‘hola y adiós’. No es como con mi madre lógicamente, no veo casi a mi padre, imagínate a ella. ¿Os juntáis en Navidad? Este año será complicado, no tengo tiempo para nada. Me voy en Navidad a Asturias y vuelvo a trabajar, son dos días. ¿En Nochevieja o en Reyes? No me gusta contaros mis planes porque luego me pilláis. Yo viajo mucho, en Navidades me encanta buscar el sol, este año no se puede. ¿Por qué? Pues porque Marc no puede. Este año intentaré viajar lo más posible pero está complicado, tengo mucho curro en Navidad, parece que son estas las épocas en las que se trabaja más. ¿Ya has hecho todas las compras? Como tengo un vuelo dentro de poco y tendré prisa porque acabaré de trabajar y vendré aquí, pues aprovecharé para hacer compras. ¿Eres de usar las nuevas tecnologías? Claro. Las redes sociales... a su ritmo. Las uso mucho porque estamos en la época de las redes sociales pero intento usarlas cada vez menos, tenemos que vivir la vida real. También te dieron caña. Sí, me dan mucha caña.

