La ‘estocada final’ de Fran Rivera a su hermano Kiko

Kiko Rivera sorprendía hace unos días, en su reaparición en el programa de Bertín Osborne, confesando que le gustaría hablar con su hermano Francisco Rivera para intentar solucionar sus diferencias. Como él mismo explicaba, a raíz de su ictus se dio cuenta de que los problemas hay que hablarlos en casa y en la intimidad y no en televisión como ha hecho en tantas ocasiones, y dejaba la puerta abierta a una reconciliación con el torero.

Una mano tendida que Fran ha rechazado sin paños calientes en su primera aparición pública tras las declaraciones de Kiko, en la presentación del libro de memorias de Ágatha Ruiz de la Prada en Sevilla: “Qué raro que haya hablado... a él le gustaría hacer las paces pero a mí no”. “Yo respeto a todo el mundo, que todo el mundo haga lo que quiera, pero cuando las cosas no pueden ser... A mí qué me gustaría que tener una familia maravillosa y todos muy unidos, pero no es verdad, para qué seguir mintiendo y engañando y haciendo algo que no es verdad, la vida no ha podido ser, lo hemos intentado todos y no ha podido ser, mala suerte” ha asegurado rotundo.

Y es que, como tiene claro, no dará otra oportunidd al hijo de Isabel Pantoja: “Cuando van a hablar tan mal de uno tantas veces, ya la primera vale, la segunda, la perdono; la tercera, ya la cuarta y la quinta* Déjate. Yo no me he ido a un programa cuando he tenido un problema con alguien, aunque es verdad que a veces he saltado con vosotros que tocáis los costaos, que uno tiene sangre en las venas, a veces, saltas y dices cosas que no debes decir, pero hay un momento que ya...”

“El tiempo dicen que lo cura todo no pero que no, no, que yo le deseo mucha suerte en su vida y que* pero que no tenemos nada que ver* Lo que tiene que hacer es dejarme tranquilo” ha sentenciado.

Unas declaraciones que Fran hace extensivas a su primo, José Antonio Canales Rivera, con el que se ha mostrado muy duro: “Yo no vivo de hablar de él, pero ellos sí viven de hablar de mí* Me encantaría que me dejaran tranquilo, que se busquen una vida, pero claro, debe vender mucho hablar de mí* pues que sigan, les hará falta. Es muy recurrente hablar de mi primo. Toda la vida igual”. “Si se hubiera dedicado al toro lo que me dedica a mí le habría ido mucho mejor, gracias” ha añadido, dejando claro que tampoco quiere saber nada del hijo de Teresa Rivera.