La esperanza que Isa Pantoja mantiene con su familia: “Con su hijo por qué no”

Hace unos días el programa ‘Socialité’ anunciaba en directo una información que afecta de lleno a Isabel Pantoja, al parecer la tonadillera podría tener perfiles falsos en redes sociales para espiar a su hijo en secreto. Una noticia que hacía saltar las alarmas sobre el deseo de la cantante de acercarse a su hijo y enterrar, de una vez por todas, el hacha de guerra.

Isa Pantoja se ha mostrado de lo más incrédula ante la posibilidad de que su madre utilice perfiles falsos: “no sé. A ver, no me parece raro que haya una amiga al lado y que le diga déjame ver qué tal está mi hijo, pero de ahí a que se encierre en su cuarto como si estuviese haciendo algo malo, como si alguien le estuviese prohibiendo ver a Kiko no lo creo”.

Lo que sí que no descarta la hija de Isabel Pantoja es que haya un acercamiento entre su hermano y la tonadillera: “todos juntos lo veo complicado, pero con su hijo por qué no”, aunque tampoco lo dice muy convencida ya que son muchos los meses que llevan madre e hijo sin tener ningún tipo de relación.

Sobre si es cierto que la cantante estaría dispuesta a romper la relación de su prima Anabel y Yulen Pereira, la joven lo desmiente y asegura que la cantante no se va a meter en nada: “es que no entiendo porque han dicho eso porque es mentira y además mi madre no tiene por qué meterse en eso ni se va a meter. En todo caso quién tiene que opinar pues Merchi que es la madre de Anabel, es que mi madre no tiene nada que decir y además no la veo diciendo eso no me lo creo”.

La colaboradora de televisión confía en que la nueva relación de su prima funcionará y se pronuncia ante un posible encuentro de Anabel Pantoja con Omar Sánchez en Ibiza: “yo la veo bien con él y a él también lo veo bien por lo que veo en las imágenes, pero yo no he coincidido con ellos todavía para tener una percepción y una opinión propia. Es por lo que veo en las imágenes y creo que es muy complicado empezar una relación y que haya ese tipo de comentarios de porqué está con ella y demás lo digo porque lo he vivido, pero si es un amor sincero pues ya está”.

Precisamente, en cuanto a ese posible encuentro, Isa nos confiesa que se trata de “una coincidencia” ya que “Ibiza es un sitio donde muchas personas pasan ahora sus vacaciones, de hecho, yo también pensaba ahora ir y no quiero tampoco encontrarme con los cuatro, no es mi intención y si me los encuentro genial, pero sí que pienso que, si están por coincidencia pues en el momento que se encuentren las dos parejas, pues por tal de evitar una situación incómoda o que esto vaya más allá y que se vaya a decir cosas sobre ellos, pues uno de los dos dirá me voy a otro sitio que tampoco pasa nada. Es lo que pienso y lo que yo haría, pero sí ellos lo saben llevar de esa manera me parece genial”.

Tras su último retoque estético que le ha llevado a ser portada de una revista, la joven explica: “a ver, es que no sé cómo explicarlo porque es que es un tratamiento que te redondea un poquito lo que es el glúteo. Yo también me hago tratamientos faciales para tener una luminosidad porque me gusta tener la piel tersa, pero no es en ningún caso nada de inyectarme. Lo digo para que las personas que quieran hacérselo no piensen que hay que recurrir a cirugías ni nada porque además soy jovencita, tengo 26 años como para empezar a hacerme cosillas”.