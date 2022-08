La esperanza de que José Luis Gil vuelva a ‘La que se avecina’: “Se va a recuperar seguro”

Hijo de María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga y hermano de Amparo y Pedro Larrañaga, Luis Merlo siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Y después de la friolera de 38 años - tiene 56 - continúa subido a los escenarios. Triufando con la obra ‘El Método Grönholm’, que protagoniza con Jorge Bosch, Marta Belenger y Vicente Romero, el actor se ha quedado sin vacaciones este verano por un motivo de peso: el estreno de la tercera temporada de la comedia en el madrileño Teatro Cofidis Alcázar, donde permanecerá en cartel hasta el 9 de octubre.

Con motivo de la presentación, Luis nos ha contado qué tiene esta obra que la ha convertido en una de las más exitosas de los últimos tiempos y que compagina con ‘La que se avecina’, donde interpreta al hilarante Bruno. Una serie en la que todos esperan con los brazos abiertos a José Luis Gil, con cuya recuperación se muestra muy optimista.

Además, y por primera vez, el actor desvela el problema que tuvo con un compañero - cuyo nombre prefiere no decir públicamente - con el que tiene claro que no volvería a trabajar.

- ENTREVISTADOR: Tercera temporada ¿qué tiene esta obra?

- LUIS: Tiene la magia de la conexión con el público porque tiene juego, teatro, tiene mucho giro argumental, porque es una sátira de lo que somos capaces de hacer por conseguir algo en la sociedad en la que vivimos. En este caso cuatro contrincantes tienen que conseguir quedarse uno solo, vencer para quedarse en una multinacional en un gran puesto de trabajo. Las pruebas son brutales, ridículas y cómicas, y a la gente le encanta, porque no deja de recibir sorpresas y no saben si les estás engañando o no.

- ¿Cómo es trabajar con tus compañeros?

- Son maravillosos, es un lujo absoluto. Destaco un código que tenemos y es que después de tres temporadas siempre nos permitimos, sin que afecte a la función, varias cosas pequeñas que hacen que la función sea nueva cada vez, más natural y espontanea.

- ¿A qué estarías dispuesto o a qué has estado dispuesto por conseguir el trabajo de tus sueños?

- Yo soy poco ambicioso. Yo soy ambicioso de cada día intentar ser mejor, cada día aprender a ser mejor actor, mejor persona, a ser mejor en lo que hago pero no necesariamente al éxito social que es lo que buscan los personajes de esta función. Es la competición más divertidísimamente cruel de todo el mundo, pero cruel.

- ¿Pero no ha habido un papel que hayas dicho lo quiero conseguir como sea?

- No, no, en absoluto. Además no soy un actor de repertorio, no voy a decir no quiero morirme sin hacer Hamlet

- ¿Y al contrario? ¿qué has soportado? Maribel Verdú comentó que sufrió mucho haciendo lo de ‘La estanquera’ con el compañero de reparto que tuvo en ese momento

- Sí, yo he tenido fundamentalmente un compañero de teatro con el cual no volvería a trabajar aunque literalmente yo no tuviera para comer. Literalmente. No volvería a trabajar con él. Pero no te voy a decir el nombre. Se dice el pecado pero no el pecador.

- ¿Qué te hizo? ¿qué no pudiste soportar?

- No soporto a la gente que vive asomada a un espejo. Yo vivo asomado a una ventana y voy viendo pasar el mundo y participo o no participo. Pero la persona que está asomada a un espejo y que solo habla de sí misma* no puedo, no puedo. Y con la gente poco generosa en el escenario tampoco puedo con ella.

- Sigues trabajando en ‘La que se avecina’. Preguntarte por José Luis Gil ¿va a estar en esta temporada?

- En esta temporada no va a estar, aún no está recuperado para estar pero yo confío que estará recuperado y será un placer para mí y para todos nosotros recibirle con los brazos abiertos.

- Me gusta oírte decir en esta temporada no porque eso significa que en la siguiente le vamos a ver.

- Vamos a verle seguro, no sabemos cuándo, depende de la recuperación de la enfermedad pero él se va a recuperar seguro.

- ¿Has hablado con él directamente?

- He hablado con la familia y sé por compañeros que han estado con él y es un gran luchador, siempre lo ha sido y no va a dejar de serlo en esta ocasión más que nunca.

- ¿Cómo se encuentra la familia?

- La familia está estupenda. Tengo a la familia estupenda, mi hermana Amparo estrena dentro de nada ‘Laponia’, una obra de teatro mágica. Mi madre está rodando una película y de gira al mismo tiempo y con el teatro Maravillas a cuestas con el proyecto de los tres hermanos juntos trabajando siempre y gracias a Dios todo está bien.

- ¿Cómo es trabajar toda la familia junta? ¿no hay rencillas ni egos?

- Bien, sabemos separar. Los egos se dejan en la puerta y cada uno tiene una misión. Yo no me meto en la oficina y ellos no se meten en el escenario, cada uno nos ocupamos del departamento que nos tenemos que ocupar.

- ¿Qué tal estás? ¿cómo te encuentras?

- Muy bien ¿creo que se me nota no? Feliz, muy contento