La defensa que recibe Marc Márquez ante las acusaciones de amor tóxico

A pesar de que rompieron a principios de 2020 después de poco más de un año juntos, la relación de Lucía Rivera y Marc Márquez está de nuevo de plena actualidad después de que la modelo haya publicado un artículo en el diario ‘La Vanguardia’ hablando en primera persona del amor tóxico, que muchos han interpretado como un ‘mensaje’ dirigido al piloto de motociclismo.

“Cada día que pasa somos más conscientes de lo que es el amor tóxico, de lo que no nos conviene y de lo que sí, y de que algunos clichés románticos han sido realmente dañinos para todos. Las montañas rusas son divertidas, pero no cuando hablamos de emociones” reflexiona Lucía, advirtiendo que “las relaciones que no te hacen sentir seguro, las de tira y afloja, o aquellas que no te dejan respirar, que te amordazan y anulan pueden llegar a ser como una droga”.

“Si no te quieres tú no te va a querer nadie” añade, asegurando que un amor sano “se disfruta y no se sufre. Tiene que dar ganas de vivir. Y si uno no lo siente así”, aconseja, “lo mejor es alejarse y comenzar buscar tu propia felicidad” lejos de un amor que, a todas luces, es tóxico para tí.

Unas palabras sobre las que ahora Lucía se pronuncia, aclarando que no iban dirigidas a Marc Márquez, al que no ha dudado en defender: “Es que tienen una mala imagen de él yo no tengo esa mala imagen de él, no creo que se de por aludido. Siempre nos hemos llevado bien y no va por ahí la cosa, pero ya está, no me gusta hablar de esto”.

“Con la cantidad de novios que me echáis no entiendo por qué a Marc, la verdad. Eso es que tenéis una imagen de él muy distorsionada” se lamenta, revelando que su artículo no era, como pensábamos, basado en alguna vivencia personal: ”No va por nadie, es mi trabajo. Me dijeron de hablar de amor toxico y yo hablé de amor toxico”.

Muy discreta, sin embargo, la hija de Cayetano Rivera ha preferido no pronunciarse sobre la ruptura pública y mediática entre sus tíos Francisco y Kiko Rivera; un tema del que, admite, “no tengo ni idea. No miro ese tipo de prensa y no me meto en esas cosas”.