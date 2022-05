Fran Rivera zanja la relación con su hermano Kiko: “No es bueno vivir con rencor”

Francisco Rivera ha aparecido este miércoles en la revista ¡HOLA! y ha hablado alto y claro sobre su enfrentamiento con su hermano Kiko Rivera, parece que el torero ha tomado la decisión de no tener ningún tipo de relación con el dj tras las duras declaraciones de este en televisión dejando a entrever que también podría sacar trapos sucios de Carmina Ordóñez.

El hermano de Cayetano Rivera nos ha hablado sin tapujos de la ruptura con su hermano Kiko: “yo tengo que cerrar capítulos por muchos motivos, sobre todo personal, y sobre todo porque yo estoy en otro mundo ya, de verdad que yo profesionalmente y personalmente son mi familia, mi trabajo, mis amigos y todo esto lo único que me ocasiona es mucho dolor y cuando tienes mucho tiempo dolor, el dolor se convierte en rencor y no es bueno vivir con rencor”.

El torero nos ha asegurado que ha intentado por todos los medios que la relación con el dj funcionase: “se ha intentado, no ha podido ser y ya está, no pasa nada” y ha añadido que “no podemos estar es toda la vida buscando, arañando, buscando tres pies al gato lo que pasa en nuestras casas, la verdad nunca la sabéis partiendo de esa base, entonces tampoco hay que dar tantas explicaciones y ya, de verdad”.

El marido de Lourdes Montes ha pedido a la prensa que “os agradecería que no me volváis a hablar de este tema nunca más. Sé que es una utopía y que no lo voy a conseguir porque entiendo que es vuestro trabajo y que, bueno, que al final todo esto es dinero, pero yo cierro página. Ahora es un trabajo personal que tengo que hacer porque sí, porque la vida tiene otras cosas y yo tengo otras prioridades, y vivir con una esperanza tampoco es bueno, ¿no? Cuando las cosas no salen pues el golpe es duro, entonces yo termino hoy con este capítulo y esto va de límites, y yo ya he alcanzado mi límite”.

En cuanto a si ha perdido la esperanza en recuperar algún día las pertenencias de su padre Paquirri: “yo sí, tiré la toalla, me ilusioné otra vez, tuve otro arrebato de esperanza, pero eso me genera mucho dolor y me distrae mucho de las cosas importantes al final, y las cosas importantes son mis hijos, mi mujer, mis amigos y mi trabajo, por ese orden”.

Fran ha querido dejar claro que con esta entrevista quiere cerrar esta polémica para siempre y avanzar en su vida con todos los proyectos laborales que tiene en la actualidad: “Tengo mucho trabajo gracias a Dios, he trabajado con gente maravillosa y estoy tan fuera de todo esto ya que personalmente necesito avanzar o sea que ya está, se acabó. No ha podido ser y, además, tampoco es sano”.