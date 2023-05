La condición que ha puesto Isabel Pantoja para ir a la boda de su hija

En medio de la preparación para una de las bodas del año -además de la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva o Kiko Matamoros con Marta López - surgen los conflictos y rumores que vuelven a enfrentar a una de las familias más polémicas de los últimos años. Isa Pantoja y Asraf Beno pasarán por el altar el próximo mes de septiembre, y a pesar de que Isabel Pantoja mantiene buena relación con su hija, no se sabe si asistirá al evento.

Supuestamente, una de las condiciones que habría puesto la tonadillera es poder coincidir con su hermano, Agustín Pantoja, por lo que la joven debería invitarlo.

Algo que seguramente no entraba en sus planes, ya que ni Isa Pantoja ni su prometido nunca han mantenido una buena relación con el ‘hermanísimo’ de la cantante. Tanto Isabel como Agustín no olvidan que Asraf los calificó en el pasado como “familia de mierda”. En ese momento, había pocas esperanzas de que la relación entre los jóvenes prosperara, pero con el paso del tiempo han demostrado que lo suyo sí es amor.

Sin embargo, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Dulce, casi una más de la familia al haber estado muchos años siendo la niñera, quien ha asegurado que esa no es una preocupación para ella y que no le interesa preguntarle a Isa al respecto: “Para mí eso es lo de menos. ¿Crees que me va a interesar eso a mí para preguntarle si quiera? Ni siquiera se lo pregunto”.

En cambio, ha aprovechado la oportunidad para criticar a Agustín Pantoja por la reciente suspensión de la gira de Isabel debido a las exigencias que pone como condición: “Que siga, que siga exigiendo. Que siga exigiendo que va a cantar mucho. Que siga exigiendo mucho su hermano que va a cantar mucho. Que siga llevándola como la lleva”.

Este nuevo enfrentamiento entre Isabel y su hija Isa, sumado a las críticas de la niñera hacia Agustín, generan incertidumbre en cuanto a lo que podría suceder en la boda de la cantante. ¿Asistirá Isabel Pantoja finalmente? ¿Se solucionará el conflicto con Agustín? Solo el tiempo lo dirá.