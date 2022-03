Kiko Rivera, enajenado: “Basta ya de mentir”

Día especial en la familia Pantoja, ya que este lunes Alberto Isla Jr, hijo de Isa Pantoja, cumplió 8 años. Una fecha que el pequeño ha celebrado sin la felicitación ni de su abuela, Isabel Pantoja - aunque la artista tendría la intención de llamar a su nieto para cantarle el ‘cumpleaños feliz’ - ni de su tío, Kiko Rivera.

Una información desvelada por ‘El programa de Ana Rosa’, que apuntaba a que el Dj habría ‘castigado’ a su hermana - con la que no mantiene ningún tipo de relación desde hace meses - ignorando a Albertito en un día tan importante tanto para el niño como para su mamá.

Rompiendo con el silencio que mantiene desde hace semanas, Kiko ha estallado en sus redes sociales y, con un rotundo “no tengo que andar dando explicaciones pero aquí tenéis la cantidad de mentiras que se dicen” ha compartido una captura del mensaje de felicitación que mandó a su sobrino por su cumpleaños: “Felicidades a mi Alberto de parte de sus tíos y sus primos”.

Una escueta felicitación que Isa respondía minutos después con un audio de 7 segundos, al que Kiko replicaba con otra nota de voz de 10 segundos de duración, en las que, imaginamos, tío y sobrino se habrán mandado algún cariñoso mensaje.

“Basta ya un poquito de mentir, ya está bien. No me gusta que salga una noticia de que no he felicitado a mi sobrino cuando es algo que es mentira” ha añadido el Dj visiblemente molesto, asegurando que el hecho de que “no lo haya hecho públicamente no significa que no le haya felicitado a él, por favor”.

“Y perdonad que os esté dando el coñazo pero ya no sé que hacer porque si hablas públicamente te machacan, si lo haces de manera privada te machacan porque no se enteran de que lo has felicitado; entonces... ¿Qué queréis?, es algo que no entiendo y jamás entenderé” ha concluido, enfadado por haberse visto inmerso en una polémica en la que, esta vez, no tiene nada que ver.