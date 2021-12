Kiko Matamoros y Marta López, a por el bebé

Tan enamorados como el primer día y alejando definitivamente los rumores de crisis que les persiguieron hace unas semanas, Marta López y Kiko Matamoros no se han querido perder la inauguración de la nueva sala de fiestas que el novio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, ha abierto en la Gran Vía madrileña. Sexy la modelo, con un sugerente mini vestido en color negro y un sombrero rojo, y elegante el colaborador con un impecable esmoquin, la pareja nos ha contado cómo pasarán la Navidad y si será en 2022 cuando les veamos convertidos en marido y mujer.

Sin fecha exacta de boda y echando balones fuera cuando le preguntamos por la posibilidad de ampliar la familia próximamente - “bueno, a ver... no lo sé” ha respondido Marta mientras Kiko ha confirmado que él si quiere ir a por el bebé - el polemista ha desvelado que este año no pasará las fiestas con Laura ni Diego, sino con la familia de su novia: “En familia, sí señor. En familia no es con mis hijos, es con la familia de Marta, con el suegro, luego ya tendré ocasión”.

A pesar de estar a las puertas de las fechas más entrañables del año, Matamoros sigue sin plantearse un acercamiento ni con su hija Anita ni con su ex, Makoke, ya que en sus propias palabras, “me trae sin cuidado, no hablo de esa señora, no me interesa”.