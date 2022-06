Novedades en el universo Pantoja, ya que según ‘Viva la vida’, Isabel Pantoja y Kiko Rivera estarían a punto de cerrar la venta de Cantora. Las negociaciones estarían tan avanzadas que incluso se habría firmado ya un contrato de arras previo a la ejecución de la operación, que podría ser inminente. Una negociación que no habría sido nada fácil por los obstáculos que el Dj habría puesto en todo momento pero que finalmente habría llegado a buen puerto.

¿La identidad del comprador y el importe por el que madre e hijo se deshacen de Cantora, la joya de la corona de Paquirri? Un auténtico misterio, ya que se comenta que habría un contrato de confidencialidad para que no se filtre a la prensa ningún detlle de la operación.

Una noticia que Kiko ya ha desmentido, como han revelado en ‘El programa de Ana rosa’ - “no sé nada, a mí no me ha llamado nadie” ha asegurado el DJ - y sobre la que ahora se pronuncia Irene Rosales: “No sé dónde ha salido eso” ha comentado muy extrañada, confirmando las palabras de su marido y dejando claro que nada sabe de la supuesta venta de Cantora ni de la posible venta por parte de Isabel Pantoja de su ático de Fuengirola al misterioso comprador de la finca. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras declaraciones sobre este tema!