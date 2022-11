Isa Pantoja pasará en navidades de Kiko Rivera: “Me trae malas vibras”

Isa Pantoja está cansada de la polémica con su hermano y de tener que justificar públicamente su actitud con él. A pesar del distanciamiento que existía entre ellos después de la bochornosa exclusiva que dio en la revista Lecturas, la colaboradora dejó todo a un lado para acudir a estar con su hermano cuando éste sufrió el ictus... pero parece que el dj no quiere saber nada de ella, así que la joven ha explotado ante los micrófonos de CHANCE.

La hija de Isabel Pantoja cierra la puerta a una reconciliación con su hermano Kiko Rivera: “No, de verdad, es que ya no voy a hablar más del tema este porque es que me cansa, no me gusta, me trae malas vibras y mala energía”. Y es que ya ha intentado todo para que se acaben las rencillas familiares, por eso ha decidido cerrar el capítulo: “Yo soy una persona muy positiva y de verdad que para mí el capítulo se cerró y quiero saber cero información”.

En cuanto a si la gira de su madre, por fin podrá hacerse en febrero del 2023 y eso es algo que le ha alegrado muchísimo porque sabe que su madre necesita subirse encima de los escenarios para sentir el calor del público: “Pues es que están esperando entonces yo creo que es una fecha orientativa, pero en principio sí se cree que va a ser en febrero en la fecha que han dicho y todo así que ojalá sea así”.

Isa Pantoja asegura que se quedará tranquila una vez su madre inicie sus conciertos: “Yo cuando lo tenga todo y ya esté allí ella, yo me quedaré tranquila porque parece que todo son impedimentos desde hace varios años y ojalá que ya salga por fin porque mi madre tiene muchas ganas, pero la gente también tiene muchas ganas de verla”.

Sobre sus planes para esta Navidad, Isa ha confesado que “esta Nochevieja quiero hacer algo guay. Me pasaré por Cantora, evidentemente, para ver a mi madre”, pero el la celebración “yo la paso con mi hijo y con Asraf”.

La hija de la tonadillera está viviendo uno de los momentos más felices de su vida sentimental y ha confesado que sigue en pie su boda con Asraf: “Ese deseo sí. A ver si se puede para septiembre del año que viene porque estos meses del principio no por unos proyectos que tenemos no se puede, pero a partir del verano, en septiembre u octubre, creo que se va a poder”... por lo que habrá que esperar unos meses más para ver como la colaboradora se da el ‘Sí, quiero’ con su amor.