Isa Pantoja habla del extraño contacto de su prima y Omar Sánchez

Isa Pantoja sigue dejándose la piel en ‘El programa de Ana Rosa’ por defender a su madre de todo lo que se está especulando a raíz de la muerte de su hermano, Bernardo Pantoja. La joven ha querido resaltar que su madre le ha cedido durante todos estos últimos años un piso que es de su propiedad a su hermano para que pudiera vivir en condiciones, dejando a entrever que solamente trascienden informaciones negativas de ella y no las positivas.

A pesar de que ese es uno de los argumentos principales de Isa, también ha dejado claro que la relación de la tonadillera y Junko es buena. De hecho, este viernes podíamos hablar con ella en exclusiva y nos confirmaba que su madre no tiene ningún problema con la viuda de su hermano: “Parece que no”. También aprovechaba para desvelar cómo se encuentra su madre tras la pérdida: “Muy bien”.

Sin ganas de hablar ante las cámaras, Isa nos aseguraba que Anabel Pantoja no habla a escondidas con Omar Sánchez, tal y como se ha dado a entender en los últimos días: “No, no creo. No tienen contacto”. De esta manera, parece que no hay posibilidad de que la pareja retome el contacto después de sus malos entendidos en televisión.

Isa sí que guarda silencio al preguntarle por su hermano Kiko y las deudas que tendría por no pagar el IBI de la propiedad que tiene en Madrid. Veíamos a la joven saliendo de un restaurante junto a su chico, Asraf Beno, un poco abrumada por la lluvia: “Es que estoy mala de la garganta”, quizás por eso no nos hablase en detalle de todas las polémicas que hay en su familia.