Guerra abierta entre María Teresa Campos e Isabel Gemio

La entrevista que Isabel Gemio hizo hace unos días a María Teresa Campos para su canal de YouTube sigue dando mucho que hablar. Así, después de que tanto la veterana comunicadora como su hija Terelu y su nieta, Alejandra Rubio, tachasen de mezquina a la presentadora de “Sorpresa sorpresa” por aprovechar la amistad que tenía con la malagueña para hacerle una encerrona, ésta no dudaba en responder a través de sus redes sociales.

Visiblemente dolida, y asegurando que en ningún momento quiso hacer daño a Teresa y que realizó la entrevista desde el cariño y el respeto que siente por la comunicadora, Gemio ha justificado que hizo mención a su edad - casi 80 años - porque para ella es admirable, pero en ningún caso buscando la polémica o dañar a su invitada.

Ahora, y a través del periodista de “El programa de Ana Rosa” Pepe del Real, María Teresa ha respondido de forma muy contundente a Isabel, asegurando que “no quiero volver a oír hablar nunca más de esa señora”. “No me ha llamado para aclarar esta situación o arreglar nuestras diferencias, pero que no me llame porque no le voy a contestar al teléfono. No quiero volver a oír hablar nunca más de ella”, ha sentenciado la veterana presentadora.

Asegurando que la entrevista que le hizo “fue una encerrona”, Teresa no es capaz de entender cómo la extremeña le hizo una pregunta incómoda sobre su edad nada más empezar, sosteniendo que no “supo llevarme” en ningún momento.

Sin embargo, si algo saca claro la madre de Terelu de toda esta polémica es que “Gemio se ha descubierto ella sola, se ha puesto ella sola en boca de todo el mundo. No tiene buena prensa. Todos tenemos gente con la que coincidimos más o menos, pero me llama la atención las personas que han salido no dejando bien a Isabel después de mi entrevista”, ha señalado María Teresa, aludiendo a la fama de déspota que ha perseguido a la presentadora de “Sorpresa sorpresa” en los últimos años.

Una sentencia por parte de Teresa a Isabel Gemio, de la que ha dejado clarísimo que no quiere saber nada más después de 30 años de cierta amistad entre dos de las comunicadoras más famosas de nuestro país, que ha terminado con una polémica entrevista que ninguna de las dos olvidará fácilmente y que ha puesto en evidencia una vez más el interés mediático que despierta cada uno de los pasos que da la matriarca del clan de las Campos.