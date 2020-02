Esto es lo que ha hecho ‘Bigote’ Arrocet para cerrar su historia de amor con María Teresa Campos

Edmundo Arrocet continúa con su día a día después de haber cerrado, definitivamente, su historia de amor con María Teresa Campos. Tras recoger todas sus pertenencias en casa de la presentadora, el cómico ha retomado sus quehaceres profesionales junto a su inseparable compañero, Manolo Royo.

Tan divertido como siempre, Edmundo reconocía ante las cámaras que no sabía nada de la supuesta nueva ilusión de María Teresa Campos: “No veo la tele, porque tengo solamente cable”.

Además, durante la mudanza debe haber recogido muchos enseres personales que su ex ya no quería tener en su casa. Entre ellos están los discos que grabaron las Navidades pasadas con algunos temas propios. Unos trabajos que parece que no han tenido mucha salida comercial y que ahora el amigo de Edmundo ha querido regalar a la prensa.

“Un regalo para cada uno, ¿vale? Son de Bigote y de María Teresa cantando que, seguro que no habéis escuchado el disco, y cantan de maravilla”, explicaba un divertido Manolo Royo mientras regalaba discos a todos los medios.