El tenso enfrentamiento de Isa Pantoja y Raquel Bollo en pleno directo

La relación entre Raquel Bollo e Isa Pantoja no está pasando por su mejor momento, de hecho, están más enfrentadas que nunca. El motivo no es otro que la participación de los hijos de la diseñadora y el novio de la colaboradora en ‘Supervivientes 2023’ y sus continuas disputas en la isla. Esta tarde, ambas han coincidido en ‘Fiesta’ y han protagonizado un tenso desencuentro que ha sobrepasado los límites.

El programa comenzaba explicando el altercado que Isa sufrió este sábado en una caseta de la Feria de Abril, aquí en Madrid, con unos amigos... mientras explicaba lo que había ocurrido, Raquel aseguraba que a ella nunca le ha importado que la graben siempre y cuando sea en un sitio público. Unas palabras que no le gustaban a la hija de la tonadillera y saltaba: “Creo que no me estás entendiendo”.

A partir de entonces, los colaboradores del programa han hablado de que el mal rollo entre ambas parece que viene desde antes de que sus familiares estuviesen concursando en ‘Supervivientes’. Ha sido Aurelio Manzano quien ha asegurado que Raquel y sus hijos habrían tratado en alguna ocasión como ‘persona de segunda’ a la Isa, una afirmación que ella no ha negado.

A Raquel no le ha parecido nada bien que Isa no negase la información y ella se justificaba diciendo que ha vivido una situación en la que Manuel estaba presente, pero que él nunca la trató mal, pero sí que fue testigo de una situación complicada con una persona a la que no puede nombrar: Kiko Rivera.

La tensión se iba acumulando e Isa por fin desvelaba que “cuando hizo esa entrevista que tanto daño me hizo esperaba un mensaje vuestro, de hecho a día de hoy lo sigo esperando” y Raquel le contestaba: “no pidas lo que no haces”... pero la disputa estaba ya iniciada y no había freno, de hecho Isa terminaba confesando que “has estado defendiendo siempre a mi hermano y a mi madre y por mí nunca has dado la cara”.

El programa ha decidido irse a publicidad y a su vuelta, Emma García ha confirmado que durante los anuncios ambas se han enfrentado e Isa ha terminado llorando debido a la presión que estaba sintiendo. Al parecer, Raquel le habría dicho a Isa que no le eche en cara que nunca le ha defendido porque en una época en la que estaba enfadada con su madre, Isabel Pantoja le llamó para que dijera cosas de la joven y nunca lo hizo.

Aurelio Manzano ha mantenido su postura después de la publicidad y ha asegurado que Manuel se ha portado mal con Isa en muchas ocasiones de su vida, pero que la joven nunca lo contará públicamente porque es muy generosa y no quiere revivir algo que le hizo mucho daño... ¿de qué se trata?