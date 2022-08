El Supremo niega que José María Íñigo muriera por exposición al amianto en los platós

El TSJ madrileño desestimó la demanda de la mujer al considerar que “la actividad desempeñada en RTVE por el fallecido no está especificada en el cuadro que aprueba las enfermedades profesionales”.

A su vez, destacó que el trabajo no guardaba relación con ninguna de las actividades que se consideran como causantes del mesotelioma de pleura, ni de las que se estiman como de riesgo por amianto, “siendo relevante tener en cuenta que todas ellas se refieren a trabajos de contacto directo con el amianto, lo que en este caso en modo alguno concurre”.

Por ello, los magistrados del TSJ concluyeron que la mujer no se podía amparar en la presunción de enfermedad profesional del que fuera su pareja, sino que era necesario que constara acreditado el nexo de causalidad.

En este sentido, el tribunal de Madrid subrayó que tal nexo no se había acreditado porque “un 10% de los casos de mesotelioma no están ocasionados por el amianto y porque el amianto no es un gas y sus fibras no se desprenden de forma natural sino que es necesario que se produzca una manipulación” que, además, tendría que acreditarse, algo que no había ocurrido.

Además, recordó que no constan mediciones de la época de que el presentador estuviera expuesto en el plató a una concentración superior al límite e insistió en que en aquel momento el amianto “estaba presente en la vida diaria de todos los españoles”, tanto en la vivienda como en el transporte.