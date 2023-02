El problema de salud que obliga a Kiko Rivera a pasar su cumpleaños en Urgencias

Día marcado en rojo en el calendario de Kiko Rivera. Este jueves 9 de febrero el hijo de Isabel Pantoja cumple 39 años, pero su cumpleaños ha empezado de la peor manera posible... ¡Acudiendo a Urgencias de madrugada!

Así lo ha contado el propio Dj a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen con una vía puesta en un brazo y revelando que el motivo de este regreso al hospital tres meses después de sufrir un ictus se ha debido a un “cólico nefrítico”. “No se alarmen. Pero duele tela, telita, tela. Así empecé anoche de madrugada mi cumpleaños. Bienvenidos 39” ha publicado en un storie.

De nuevo en casa, y bastante recuperado, Kiko ha querido tranquilizar a sus fans y ha confesado que su despedida de los 38 no ha podido ser más dolorosa: “He pasado una noche de perros. Un cólico nefrítico. Fui de madrugada al hospital... ahora me duele, me duele menos, pero bien entradita en los 39 chiquillo... madre mía... no veas como duele. No sé si lo habéis tenido alguna vez pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos” ha asegurado, intentando quitar hierro a este doloroso problema que, espera, se quede en algo anecdótico “para poder soplar las velas y tomarme un cachito de tarta”.

Un nuevo contratiempo de salud que podría poner en jaque la fiesta que, se rumorea, Kiko va a hacer en su casa este sábado para celebrar por todo lo alto, rodeado de sus amigos, su 39 cumpleaños. Un evento en el que noestarán presentes ni su madre, Isabel Pantoja - que se encuentra de gira en Estados Unidos y con la que sigue distanciado - ni su hermana Isa Pantoja, con la que no tiene ningún tipo de relación y que ya ha confirmado que no invitará al Dj a su boda co Asraf.