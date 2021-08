El polémico cartel de la última película de Almodóvar consigue que Facebook e Instagram rectifiquen su censura

El pasado lunes Pedro Almodóvar desvelaba el cartel promocional de su nueva y esperadísima película, “Madres paralelas”. Una impactante imagen, diseñada por Javier Jaén, en la que todo el protagonismo recae en un pezón del que resbala una gota de leche que evoca a un ojo llorando, y que no tardaba en ser censurada por Facebook e Instagram por ‘infringir las políticas’ de dichas redes sociales contra la desnudez, una decisión que no tardaba en desatar una gran polémica por una censura del todo inesperada.

Días después, y admitiendo su “error”, ambas han restablecido la imagen del teaser poster de la nueva cinta del director manchego y se han disculpado por lo ocurrido. “Hacemos excepciones para permitir la desnudez bajo ciertas circunstancias, que incluyen cuando es un claro contexto artístico. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el cartel de la película y realmente lamentamos cualquier confusión causada” ha anunciado Instagram a través de un comunicado.

Ahora, y tras este paso atrás tanto de Facebook como de Instagram, Pedro Almodóvar ha roto su silencio y a través de un texto difundido tanto por su productora - ‘El Deseo’ - como en redes sociales por algunas de sus musas - como Penélope Cruz o Rossy de Palma - ha agrecido el apoyo recibido tras esta inesperada polémica con un reivindicativo mensaje: “Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el cartel de “Madres paralelas”, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios. Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente. Es una victoria vuestra, una gran victoria. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas”

“Madres paralelas”, protagonizada por Penélope Cruz, Milena Smit y Aitana Sánchez Gijón se estrenará en nuestro país el próximo 10 de septiembre después de abrir la 78 edición del Festival de Cine de Venecia y, para qué negarlo, nos morimos de ganas por ver con qué nos sorprenderá Almodóvar en su nueva y esperadísima película, que promete dar tanto que hablar como su poster teaser promocional.