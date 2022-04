El mundo de la interpretación llora en el último adiós a Juan Diego

Difíciles momentos para el mundo de la cultura de nuestro país por el fallecimiento, a los 79 años y tras una larga enfermedad, del inolvidable Juan Diego, uno de nuestros actores más populares y queridos y un ‘maestro’ para todos aquellos que le conocieron y tuvieron la suerte de trabajar con él.

Hasta el madrileño tanatorio de San Isidro, donde este jueves quedó instalada su capilla ardiente, se acercaron numerosos amigos para dar su último adiós al emblemático intérprete y arropar a su familia tras esta dolorosísima pérdida. De los primeros en llegar, sus compañeros durante cinco años en la inolvidable serie de Antena 3 ‘Los hombres de Paco’, Michelle Jenner, Hugo Silva y Paco Tous. Visiblemente afectados y sin poder contener la emoción, los actores recordaban con inmenso cariño a Juan Diego.

“Estoy un poco impactado, pero bueno, es la vida y ya está. Era muy grande, enorme, y siempre jugaba a favor y siempre te miraba con ojos de niño y era grandioso” ha declarado Hugo al borde de las lágrimas, mientras que Paco ha intentado lucir la mejor de sus sonrisas al hablar del desaparecido actor: “Hemos entrado los tres juntos y nos hemos reído mucho. A Juan hay que recordarlo así y desde que nos han dado la noticia yo ya me he reído un puñado de veces”

“A él no le gustaría esto, pero es un maestro y ha sido un referente para muchos actores andaluces y españoles y eso hay que reconocérselo. Se le debe mucho y este actor va a ser de siempre. Juan es de siempre” ha confesado, mientras que Michelle Jenner fue incapaz de hacer ninguna declaración a los medios congregados a las puertas del tanatorio.

Isabel Gemio, amiga del intérprete, también acudió a darle su último adiós, destacando de él “su honestidad, nunca hizo concepciones a lo comercial”. “Es un día triste, pero él diría que no tenemos que estar tristes, que ha tenido una vida maravillosa, pasión por su oficio. Siempre le querré” apuntaba dolida.

En representación del Gobierno asistió el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que destacó que “era una persona muy querida en la profesión y fuera de ella, con una obra muy importante, uno de los actores más caracterizados y más queridos de nuestro panorama y una persona comprometida también con la democracia y la política, la verdad es que lo que toca es unirnos al dolor de sus familiares”.

El actor Antonio Hortelano, por su parte, habló sobre su último trabajo junto a él: “antes de la pandemia hicimos una película, ahora podéis ver el trabajo de Juan. Se llama ‘Venus’ y se estrenará a finales de octubre. Era alguien que te hacía hacer, que hacía que tú te sintieras especial y eso muy pocas personas lo logran”

Armando del Río, que se lamentó de no haber podido disfrutar de Juan Diego en la última época, recordó que su primera escena en una película fue con él y “siempre cuando nos veíamos me daba un abrazo y me decía qué tal maño, qué alegría verte, a mí eso ya me basta. Nada, mucha pena. Uno de los grandes del cine”.

“Ibas con él de cañas o a cenar y su vida era una anécdota pura. Te contaba tantas cosas que te quedabas callado y ya está... No te las voy a contar porque eran tremendas, ha trabajado tanto y ha conocido a tanta gente que era una enciclopedia” destacó el actor Roberto Álvarez.

También se despidieron del gran Juan Diego otros rostros conocidos de la talla de Aitana Sánchez Gijón - muy emocionada - Javier Gurruchaga, José Manuel Seda, José Manuel Lorenzo o Marta Rivera de la Cruz, además del secretario de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara.