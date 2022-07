El morbo está servido: la emoción de Isabel Pantoja por su actuación en el Orgullo

Todo el mundo está deseando que pasen las horas para ver a Isabel Pantoja actuar en el Orgullo LGBT de Madrid 2022 en Plaza de España. Ya está todo preparado, la tonadillera está acomodada en la capital y descansa para reponer fuerzas... una reaparición de lo más deseada desde su gira por Latinoamérica que, aunque se ha hecho esperar, está causando mucha expectación.

Hemos podido hablar en exclusiva con el peluquero de confianza de Isabel Pantoja, Alberto Dugarte, y nos ha asegurado que la reaparición de Isabel Pantoja será espectacular: “está deseando, va a sorprender mucho el look rompedor, no la han visto así nunca. Ella siempre estrena look en todos los conciertos pero lo de mañana es nuevo de estilo y de nuevo, vais a alucinar un poco”.

En cuanto a cómo es Isabel Pantoja con su equipo de trabajo, nos confiesa que es maravillosa: “la apoyamos porque es una artista número uno y es fiel, yo me incorporé a su equipo cuando su maquillador se jubiló. El testigo me lo dio en uno de los programas de televisión, se jubiló y ahí fue cuando entré yo, a los 17 años la conoció y ha estado a su lado toda su trayectoria profesional. Yo llevo dos años y medio, tres y es súper bonito ver cómo te apoya, durante la pandemia la única artista que me llamaba cada cuatro días era ella, es muy familiar, hace que su equipo de trabajo sea su familia”.

Sobre el premio que recibe, Alberto nos comenta: “no sé si un sueño pero lo que sí que le den un premio, un reconocimiento por su trayectoria es muy bonito, ya es bueno que le den cosas buenas y bonitas, es lo que se merece, una cosa es Isabel Pantoja persona y otra cosa lo profesional, cuando se sube a un escenario, hasta yo me emociono al ver la garra, la fuerza y lo que saca de dentro”.

De su gira por Latinoamérica, el peluquero nos explica cómo la han vivido, ya que fue uno de sus acompañantes: “es necesario también sentir que te quieren, que te apoyan de esa manera tan brutal porque yo nunca había estado en una gira, había estado en el Wizink, en Jerez, pero al ver el apoyo tan brutal de no poder salir a la calle, no es que no quisiera salir, es que no podía, estaba deseando salir y no podía”.

Muy cercano a Isabel, Alberto no descarta que la tonadillera se mude a Madrid: “la vamos a ver más porque creo que nos lo merecemos como gente que admiramos y queremos a Isabel, como se lo merece ella como artista, está bien ya de eses machaque que lo veo innecesario completamente”.

Eso sí, de si le ha afectado o no la entrevista de Irene Rosales, Alberto nos explica que: “está al margen de todo lo que sale en televisión y en prensa escrita. No se conecta en redes sociales, creo que se conecta para cosas puntuales como el mensaje que dio hoy que es brutal pero no está al tanto de nada”.