El grotesco ‘show’ de los Pantoja. Kiko manda a ‘freír espárragos’ a Anabel

Se recrudece la guerra entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja. Y es que a raíz de que la sobrinísima desvelase que su primo la había bloqueado diciéndole que no quería saber nada de ella tras su último enfrentamiento en televisión, Irene Rosales aconsejaba a la ‘influencer’ que no hiciese públicos sus mensajes y desencuentros con el hijo de Isabel Pantoja si quería reconducir su maltrecha relación.

Un consejo que la colaboradora parece no haberse tomado demasiado bien, puesto que este lunes reaparecía en ‘Sálvame’ muy enfadada y asegurando estar “hasta el mismísimo”, negaba haber filtrado a sus compañeros de programa sus mensajes con Kiko. “A mí me dejó claro que ahora no quiere saber nada, me preguntan y para negarlo tres meses, soy clara y digo que no quiere tener relación conmigo. Eso no es filtrar”, ha asegurado, afirmando que podría haber hecho público el mensaje de su primo y no lo hizo, pero que tampoco puede estar callada porque forma parte de su trabajo.

Unas palabras que ya han tenido respuesta por parte de Kiko que, como no podía ser de otra manera, ha usado sus redes sociales para sentencias a Anabel. “Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme y recuerda que un deseo no cambia nada pero una Decisión lo cambia todo”, ha comenzado dirigiéndose directamente a su prima, a la que ha hecho una curiosa petición: “Tú elegiste tu camino y lo respeto. Deja de dar por culo Y sobre todo déjame ser feliz”.

“No preocuparos, estoy bien, pero esta es mi manera de expresar lo que siento”, ha añadido el Dj, defendiendo que “son mis redes sociales y tengo el derecho de expresarme”. “Imagino que entenderéis a quien va dirigido”, finalizaba el mensaje que, a todas luces, va dirigido a Anabel, con quien Kiko ha dejado claro que no quiere tener ningún tipo de relación por su falta de posicionamiento en la guerra que le enfrenta desde hace varios meses a su madre, Isabel Pantoja.