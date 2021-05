Guerra de primos: continúan los palos entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera

Después de haber enterrado el hacha de guerra y haberse disculpado con Anabel Pantoja por dejar de seguirla en redes sociales y criticarla públicamente asegurando que su relación no era la misma y ya no le aportaba nada en su vida por su falta de apoyo en su conflicto con su madre, Kiko Rivera ha vuelto al ataque.

Y es que el Dj no ha dudado en asegurar en la revista ‘Lecturas’ que no sabe que le pasa en los últimos tiempos a Anabel pero que la ve “un poco subida, todo el día enfadada” y “dando golpes en la mesa en plan soy Anabel Pantoja”. Una actitud que le extraña y que no sabe si será fruto de la “manipulación” de Isabel Pantoja o que “está pasando por un mal momento”.

Unas duras palabras sobre las que hemos preguntado a Anabel Pantoja y a las que la colaboradora, muy seria y visiblemente enfadada, ha preferido no contestar. Acompañada por su gran amiga Susana Molina, la sobrina de Isabel Pantoja ignora los nuevos ataques de su primo Kiko, con quien la relación parece tocada de muerte en los últimos tiempos.

Sin embargo, Susana no ha dudado en salir en defensa de Anabel, asegurando que no ella no la ve ‘subidita’ sino que la ve “muy normal”, y justificando su actitud desagradable porque “no le gusta a ella esto”.