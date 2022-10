El espectacular estreno de la Reina Letizia que enamora a Alemania

Y hablando de elegancia, impecable el look que ha elegido para su primer encuentro con el Presidente y la primera dama alemanes. Un elegantísimo vestido de Carolina Herrera en color azul klein sencillamente perfecto. ¡Su mejor estreno en meses! Un diseño midi de corte evasé, con cintura fajín drapeada, escote en forma de lágrima, manga abullonada y apliques de flores de lentejuelas sobre los hombros.

Completando su espectacular estilismo - más favorecedor imposible - salones y cartera de mano de ante de Magrit al tono, apostando todo al azulón con un look monocromático que no nos puede gustar más y que pone el listón muy alto en lo que a los looks que lucirá durante su Viaje de Estado a Alemania, que se alargará hasta este miércoles.